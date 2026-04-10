Fars: Οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν εάν οι ΗΠΑ αποδεχτούν τις 10 προϋποθέσεις της Τεχεράνης για την έναρξη των διαπραγματεύσεων

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, έγραψε ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχτεί μια κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων και «εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία ικανοποιητική για την Ισλαμική Δημοκρατία και τον άξονα αντίστασης, θα στοχοποιήσει τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή και το Ισραήλ».

Η Fars έγραψε επίσης ότι εάν η άλλη πλευρά αποδεχτεί τις 10 προϋποθέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την έναρξη διαπραγματεύσεων, αυτές οι συνομιλίες θα ξεκινήσουν.

Οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στο Ισλαμαμπάντ το Σάββατο, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν.

Αντιπροσωπείες από τις δύο χώρες έχουν φτάσει στην πρωτεύουσα του Πακιστάν για να πραγματοποιήσουν αυτές τις συνομιλίες.