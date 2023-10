Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ σε σχολείο της UNRWA στη Γάζα.

Η οργάνωση είπε ότι δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και προσωπικό της UNRWA, και προκλήθηκαν «σοβαρές δομικές ζημιές» στο σχολείο στον προσφυγικό καταυλισμό αλ Μαγκάζι.

«Οι αριθμοί είναι πιθανό να είναι υψηλότεροι», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η UNRWA. Περίπου 4.000 άνθρωποι είχαν βρει καταφύγιο στο σχολείο, ανέφερε.

🛑 At least 6 people were killed this afternoon when an @UNRWA school was hit in al-Maghazi refugee camp.



This is outrageous & it again shows a flagrant disregard for the lives of civilians.



No place is safe in📍#Gaza anymore, not even @UN facilities.

