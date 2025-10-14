Ερντογάν: “Το Ισραήλ έχει κακές επιδόσεις στις εκεχειρίες – Τουρκία και ΗΠΑ θα επιβάλουν τη συμφωνία για τη Γάζα”

Την αβεβαιότητά του για την διατήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα από το Ισραήλ εξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σχολιάζοντας ότι η χώρα της Μέσης Ανατολής έχει κακές επιδόσεις στον συγκεκριμένο τομέα και διαμήνυσε ότι η Τουρκία και οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες να επιβάλουν τη νέα ειρηνευτική συμφωνία στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι οι κινήσεις της Δύσης για την αναγνώριση της Παλαιστίνης θα πρέπει να θεωρηθούν ως «δομικά στοιχεία μιας λύσης δύο κρατών, όχι απλή αναγνώριση».

«Ανεξάρτητο, κυρίαρχο, γεωγραφικά ολοκληρωμένο παλαιστινιακό κράτος βασισμένο στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, είναι η μόνη λύση» ξεκαθάρισε.

«Αυτές οι υπογραφές (η διακήρυξη της ειρηνευτικής συνόδου κορυφής του Σαρμ ελ-Σέιχ) δεν είναι απλώς συμβολικές – σηματοδοτούν τη δέσμευσή μας για ειρήνης» πρόσθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Όσον αφορά την ανοικοδόμηση της Γάζας, είπε ότι η Τουρκία «ζητά υποστήριξη από όλους – από τις χώρες του Κόλπου έως τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη».

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας είναι ύψιστης σημασίας, προσθέτοντας: «Θα εργαστούμε ακούραστα για να καλύψουμε τις ανάγκες στέγασης των κατοίκων της Γάζας πριν από την έλευση του χειμώνα».

«Περίπου 350 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας από την Τουρκία έχουν εισέλθει στη Γάζα τις τελευταίες ημέρες. Η συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ προβλέπει τουλάχιστον 600 φορτηγά ημερησίως», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.