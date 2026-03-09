Ερντογάν: Προειδοποίηση στο Ιράν να μην προχωρήσει σε περαιτέρω «προκλητικές ενέργειες» – Τι είπε για τα F16 στα Κατεχόμενα

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε σήμερα την Τεχεράνη να μην προχωρήσει σε περαιτέρω «προκλητικές ενέργειες» μετά την αναχαίτιση ενός πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Τα αντιαεροπορικά συστήματα του ΝΑΤΟ στην ανατολική Μεσόγειο κατέρριψαν δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Θραύσματα του πυραύλου κατέπεσαν σε αγρούς του Γκαζιαντέπ, τόνισε το υπουργείο.

«Στις 4 Μαρτίου, ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, ο οποίος πέρασε από τον ιρακινό και συριακό εναέριο χώρο και είχε ως στόχο τη χώρα μας, εξουδετερώθηκε από το ΝΑΤΟ. Παρά τις ειλικρινείς προειδοποιήσεις μας, συνεχίζουν να γίνονται εξαιρετικά λανθασμένα και προκλητικά βήματα που θα θέσουν σε κίνδυνο τη φιλία της Τουρκίας. Αυτού του είδους οι υπολογισμοί, που θα προκαλέσουν βαθιές πληγές στις καρδιές και τα μυαλά του έθνους μας και θα ρίξουν σκιά στις χιλιόχρονες γειτονικές και αδελφικές μας σχέσεις, δεν πρέπει να αναλαμβάνονται. Η θέση και η στάση της Τουρκίας είναι σαφείς.

Οι προσπάθειές της να αποτρέψει περαιτέρω εξάπλωση των συγκρούσεων και της αιματοχυσίας είναι εμφανείς. Στο πλαίσιο του σημερινού περιστατικού, επαναλαμβάνω ότι η επιμονή και το πείσμα στις αδικοπραγίες πρέπει να αποφεύγονται.

Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειάς μας» είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Την προηγούμενη εβδομάδα ένας άλλος πύραυλος που είχε εκτοξευθεί από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, αναχαιτίσθηκε από τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στην ανατολική Μεσόγειο.

Ερντογάν: «Έχουμε αναπτύξει 6 μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην ΤΔΒΚ»

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος πήρε θέση για τα F16 που αναπτύχθηκαν στα Κατεχόμενα λέγοντας ότι «έχουμε αναπτύξει 6 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας στο νησί για να ενισχύσουμε την άμυνα της ΤΔΒΚ (Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου). Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας με τις αδελφές χώρες μας στην περιοχή, ιδιαίτερα με το αγαπημένο μας Αζερμπαϊτζάν, με το οποίο συνεργαζόμαστε με το σύνθημα «δύο κράτη, ένα έθνος». Ομοίως, παρακολουθούμε τις δραστηριότητες τρομοκρατικών στοιχείων στην περιοχή κάθε στιγμή.

Τονίζω για άλλη μια φορά ότι είμαστε σθεναρά αντίθετοι σε οποιοδήποτε σενάριο που θα διατάρασσε τη διαδικασία μιας Τουρκίας απαλλαγμένης από την τρομοκρατία και θα έπληττε την ειρήνη και το μέλλον της περιοχής μας. Κανείς δεν πρέπει να κάνει λάθος υπολογισμούς. Δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του σιωνιστικού δικτύου σφαγών που επιδιώκει να φέρει αδελφούς εναντίον αδελφών. Χαιρετίζουμε τις δηλώσεις των αδελφών μας στην περιοχή του Ιράκ Κουρδιστάν. Ένα άλλο ζήτημα που εκμεταλλεύεται συχνά η αντιπολίτευση είναι η ασφάλεια των συνόρων. Δεν υπάρχει καμία δραστηριότητα κατά μήκος των συνόρων.

Η Τουρκία δεν είναι πλέον η παλιά Τουρκία. Όλοι θα πρέπει να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους αναλόγως. Παρά τις εκστρατείες που τροφοδοτούνται από ορισμένους κύκλους, βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση στο δρόμο μας προς έναν νέο τουρκικό αιώνα. Κανένα από τα σκοτεινά σενάρια που γράφονται σε σκιώδεις κύκλους δεν θα πετύχει.

Όσοι συνωμοτούν εναντίον αυτού του έθνους, του οποίου η γλώσσα είναι γεμάτη προσευχές, οι ελπίδες τους θα διαλυθούν. Έχουν δοκιμάσει κάθε μέθοδο και έχουν εξαπολύσει όλα τα πιόνια τους εναντίον μας. Είθε ο Θεός να είναι βοηθός και υποστηρικτής μας. Προσεύχομαι η συνεδρίαση του υπουργικού μας συμβουλίου και οι αποφάσεις που έχουμε λάβει να φέρουν καλή τύχη. Για άλλη μια φορά, σας χαιρετώ με σεβασμό και σας εμπιστεύομαι στον Θεό».