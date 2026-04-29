ΗΠΑ: Παραδόθηκε ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ – Κατηγορήθηκε για απειλές κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Σε μια εξέλιξη που πυροδοτεί νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, παραδόθηκε το πρωί της Τετάρτης (29.04) στις ομοσπονδιακές αρχές της Βιρτζίνια.

Η δίωξη αφορά ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία εκλήφθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως απειλή κατά της ζωής του 47ου Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το επίμαχο «κωδικοποιημένο» μήνυμα

Η υπόθεση εστιάζει σε μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο Κόμεϊ στο Instagram τον περασμένο Μάιο. Στην εικόνα απεικονίζονταν κοχύλια στην άμμο που σχημάτιζαν τους αριθμούς «86 47». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο αριθμός «86» χρησιμοποιείται στη σλανγκ της εστίασης με την έννοια της «απομάκρυνσης» ή «εξόντωσης».

Ο αριθμός «47» ταυτίζεται με την ιδιότητα του Ντόναλντ Τραμπ ως 47ου Προέδρου. Παρά το γεγονός ότι ο πρώην επικεφαλής του FBI διέγραψε την ανάρτηση, υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για πολιτικό σχόλιο χωρίς βίαιη χροιά, η Επιτροπή Ενόρκων της Βόρειας Καρολίνας έκρινε πως το μήνυμα θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως σαφής απειλή.

Η εμφάνιση του Κόμεϊ στο ομοσπονδιακό δικαστήριο ήταν σύντομη και τυπική. Η ακρόαση ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από 10 λεπτά. Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους, ενώ δεν προέβη σε δήλωση ενοχής ή αθωότητας κατά την πρώτη αυτή επαφή με την έδρα.

Ο ίδιος παρέμεινε σιωπηλός, ωστόσο σε βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Substack δήλωσε κατηγορηματικά πως «παραμένει αθώος».

Νομικές επιφυλάξεις και προϊστορία

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που το Υπουργείο Δικαιοσύνης στρέφεται δικαστικά κατά του Κόμεϊ. Η προηγούμενη προσπάθεια καταδίκης του για ψευδή κατάθεση στο Κογκρέσο κατέρρευσε, καθώς ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την υπόθεση λόγω δικονομικών σφαλμάτων στον διορισμό του εισαγγελέα.

Νομικοί αναλυτές, όπως ο Γιουτζίν Βόλοχ, εμφανίζονται σκεπτικοί για την έκβαση της νέας υπόθεσης, εκτιμώντας πως η ανάρτηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις μιας «ποινικά κολάσιμης απειλής» και προβλέποντας πως η δίωξη ενδέχεται να μην προχωρήσει σε βάθος.