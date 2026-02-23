Ερντογάν για την συνάντηση με Μητσοτάκη: “Συζητήσαμε για Αιγαίο, Δυτική Θράκη και Μεσόγειο”

Στην συνάντηση της 11ης Φεβρουαρίου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά το υπουργικό συμβούλιο της Τουρκικής κυβέρνησης την Καθαρά Δευτέρα (23/2).

Όπως τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος στις συνομιλίες με τον Έλληνα πρωθυπουργό του δόθηκε η ευκαιρία «να αξιολογήσει διεξοδικά τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και τις θέσεις μας σε σχέση με το Αιγαίο και τη Μεσόγειο».

«Με τα κείμενα που υπογράψαμε ενισχύσαμε περαιτέρω το θεσμικό και νομικό πλαίσιο των σχέσεών μας», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος και, επαναλαμβάνοντας τα περί «τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης», είπε πως μοιράστηκε με τον Έλληνα πρωθυπουργό «τις προσδοκίες μας για την πλήρη άσκηση των εκπαιδευτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων». Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



“Ülkemizin hadiseler karşısındaki dik duruşu, yürekli, cesur, samimi ve ilkeli duruşu, herkes tarafından takdirle takip ediliyor.



Şunu aziz milletimizin ve bölgemizdeki herkesin çok iyi bilmesini istiyorum: Dünya sisteminde şiddetli… pic.twitter.com/fpNCXGr07u— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) February 23, 2026

Επανέλαβε επίσης τον στόχο για αύξηση του ετήσιου όγκου εμπορικών συναλλαγών Τουρκίας – Ελλάδας στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια από 7 δισ. που είναι σήμερα.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Ερντογάν υπογράμμισε: «Σε αυτή τη συγκυρία που το παγκόσμιο σύστημα βιώνει σοβαρές αναταράξεις, ο μοναδικός στόχος της Τουρκίας είναι να αυξήσει τον αριθμό των φίλων της και να κερδίσει νέους. Δεν επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε εχθρότητες μέσα από διαφωνίες. Δεν έχουμε σκοπό να μεγεθύνουμε τις διαφορές και να επιδεινώσουμε τα προβλήματα.

Σεβόμαστε τα δικαιώματα κυριαρχίας των άλλων και αναμένουμε από όλους να δείχνουν τον ίδιο σεβασμό στα δικά μας δικαιώματα και τους νόμους».