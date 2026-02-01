Επστάιν: «Η ηθική είναι περίπλοκο θέμα» – Τι έλεγε σε συνέντευξη του

Μετά τη δημοσιοποίηση σχεδόν τριών εκατομμυρίων νέων αρχείων που συνδέονται με τον Τζέφρι Επστάιν, αποκαλύπτονται συνεχώς νέα στοιχεία γύρω από την σκοτεινή υπόθεση. Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά ευρήματα είναι ένα βίντεο, το οποίο περιλαμβάνεται στα αρχεία και δείχνει τον Επστάιν να απαντάει σε ερωτήσεις σχετικά με την ηθική του και την προέλευση των χρημάτων του, σε μια συζήτηση που προκαλεί αμφιβολίες και σοκ.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το Sky News, ο Επστάιν εμφανίζεται με μαύρο πουκάμισο και γυαλιά μυωπίας και απαντά σε ερωτήσεις που του θέτει ένας άνδρας πίσω από την κάμερα. Όταν ρωτήθηκε αν τα χρήματά του είναι «βρώμικα», απάντησε με σιγουριά «όχι, δεν είναι». Όταν η ερώτηση συνεχίστηκε και του ζητήθηκε να εξηγήσει, ο Επστάιν είπε: «επειδή τα κέρδισα».

Η συζήτηση πήρε ακόμη πιο σκοτεινές διαστάσεις όταν ο άνδρας του υπενθύμισε ότι η περιουσία του προήλθε από την παροχή συμβουλών σε «τους χειρότερους ανθρώπους στον κόσμο που κάνουν κακά πράγματα». Ο Επστάιν απάντησε, δηλώνοντας πως «η ηθική είναι πάντα ένα περίπλοκο θέμα».

Προκειμένου να αναδείξει την εικόνα του, ισχυρίστηκε ότι έχει δωρίσει χρήματα για την καταπολέμηση της πολιομυελίτιδας σε χώρες όπως το Πακιστάν και η Ινδία. Ωστόσο, η αίσθηση του βίντεο ήταν η απάντηση του στον εξαιρετικά σοκαριστικό ερώτημα του άνδρα που τον ρώτησε αν είναι «σεξουαλικό αρπακτικό κατηγορίας τρία». Η απάντησή του ήταν εξίσου αδιάφορη και απίστευτη: «Κατηγορίας ένα. Είμαι ο χαμηλότερος».

Στη συνέχεια ρωτάει τον Επστάιν αν όσοι έλαβαν δωρεές γνώριζαν από που προέρχονται τα χρήματα και ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Επστάιν: Νομίζω ότι αν τους έλεγες ότι ο ίδιος ο διάβολος είπε «θα ανταλλάξω μερικά δολάρια για τη ζωή του παιδιού σου»

Άνδρας: Πιστεύεις ότι είσαι ο ίδιος ο διάβολος;

Επστάιν: Όχι, αλλά έχω έναν καλό καθρέφτη.

Άνδρας: Είναι σοβαρή ερώτηση. Πιστεύετε ότι είστε ο ίδιος ο διάβολος;

Επστάιν: Δεν ξέρω. Γιατί το λέτε αυτό;

Άνδρας: Επειδή έχετε όλα τα χαρακτηριστικά…

Επστάιν: Όχι, ο διάβολος με τρομάζει.

Ο άνθρωπος που παίρνει συνέντευξη από τον Επστάιν δεν εμφανίζεται στην οθόνη, αλλά πιστεύεται ότι είναι ο πρώην επικεφαλής στρατηγικός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον, σύμφωνα με το Sky News.

Ο Μπάνον υπηρέτησε στο Λευκό Οίκο τους πρώτους επτά μήνες της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπν αλλά δεν είναι γνωστό η τοποθεσία ούτε η χρονολογία της συνέντευξης, ποιος τράβηξε το βίντεο ή γιατί ο Μπάνον μιλούσε στον Επστάιν.