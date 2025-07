Επίθεση του Ισραήλ στην Δαμασκό – Χτύπησαν το αρχηγείο του συριακού στρατού

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο στρατός του Ισραήλ πραγματοποίησε χτύπημα στην πύλη εισόδου του αρχηγείου του συριακού στρατού στη Δαμασκό.

Σύμφωνα με το Times of Israel, ακούστηκε μια έκρηξη στην πρωτεύουσα μετά την πτήση ενός drone πάνω από την περιοχή. Δύο συριακές πηγές ασφαλείας δήλωσαν στο Reuters ότι μια ισραηλινή επιδρομή έπληξε το υπουργείο Άμυνας στην πρωτεύουσα.

Το πρωί της Τετάρτης (16/7) ισραηλινά drone στόχευσαν κυβερνητικά στρατεύματα στην πόλη, νότια της Συρίας, όπου έχουν ξαναρχίσει οι συγκρούσεις μεταξύ των συριακών κυβερνητικών στρατευμάτων και των τοπικών Δρούζων μαχητών. Δεν υπήρξε σχολιασμός του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, αλλά ο ίδιος έχει διαμηνύσει ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα συνεχίσουν να χτυπούν τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις εκτός εάν αποσυρθούν από την Σουέιντα.

⭕️The IDF struck the entrance of the Syrian regime's military headquarters in the area of Damascus in Syria.



The IDF continues to monitor developments and the regime's actions against Druze civilians in southern Syria. In accordance with directives from the political echelon,… pic.twitter.com/WSyBFrCiog— Israel Defense Forces (@IDF) July 16, 2025