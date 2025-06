Επίθεση στον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, μετά τις τοποθετήσεις του που παρομοίασε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Χίτλερ.

Κάνοντας μία ανάρτηση στο Χ, ο Σάαρ υπογράμμισε ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να κάνει κήρυγμα στους άλλους, όταν «κατέχει παράνομα το βόρειο μέρος της Κύπρου και να μιλάει για διεθνές δίκαιο».

«Ο Σουλτάνος, σε μία ακόμη εμπρηστική ομιλία, συνεχίζει να μιλάει κατά του Ισραήλ και του πρωθυπουργού (Νετανιάχου). Ο Ερντογάν, που κατέχει το ρεκόρ καταστολής των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών του, καθώς και της καταπίεσης της αντιπολίτευσης στη χώρα του, τολμά να κάνει κήρυγμα σε άλλους» αναφέρει στην ανάρτησή του ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών.

The Sultan in his own eyes, in yet another inflammatory speech, continues to incite against Israel and against the Israeli Prime Minister.

Erdogan, who has set a record in suppressing the freedoms and rights of his citizens, as well as his country's opposition, dares to preach…