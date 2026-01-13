Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Στόχος επίθεσης με drones δεξαμενόπλοια ελληνικών συμφερόντων

Επίθεση δέχτηκαν ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια, κοντά στον τερματικό σταθμό φόρτωσης του Caspian Pipeline Consortium (CPC), την κύρια διαδρομή εξαγωγής πετρελαίου του Καζακστάν, στη Μαύρη Θάλασσα, στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή του πρακτορείου Bloomberg, που έχει γνώση της κατάστασης, δύο πλοία, το «Delta Harmony» και το «Matilda», επρόκειτο να φορτώσουν στο CPC αλλά είχαν απομακρυνθεί νωρίτερα για να περιμένουν τη σειρά τους.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν η επίθεση πραγματοποιήθηκε από εναέρια ή θαλάσσια drones, ή από συνδυασμό και των δύο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στο «Delta Harmony», η οποία φέρεται να σβήστηκε άμεσα.

Παράλληλα, στο «Matilda» από την επίθεση προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές. Τα δύο τάνκερ συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους με κατεύθυνση προς νότο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters, δύο ακόμη τάνκερ, τα Freud και Delta Supreme, επίσης ελληνικών συμφερόντων δέχθηκαν επίθεση από drones κοντά στον τερματικό σταθμό φόρτωσης του Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα.

Τις τελευταίες έξι εβδομάδες οι επιθέσεις κατά της ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα έχουν ενταθεί, καθώς η Ουκρανία έχει επιτεθεί εναντίον μιας σειράς δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τη Ρωσία, ενώ η Μόσχα έχει επίσης χτυπήσει εμπορικά πλοία.

Οι φορτώσεις πετρελαίου από το Καζακστάν έχουν επίσης μειωθεί, καθώς η συντήρηση, οι κακές καιρικές συνθήκες και οι επιθέσεις drones επηρέασαν την κατάσταση.