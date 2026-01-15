Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Έντι Ράμα: “Οι Έλληνες υποτιμούν τους άλλους γιατί νομίζουν ότι είναι άμεσοι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είναι”

"Το Μαυροβούνιο είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη χώρα της περιοχής" είπε σε πάνελ πάνελ στα ΗΑΕ

Έντι Ράμα: “Οι Έλληνες υποτιμούν τους άλλους γιατί νομίζουν ότι είναι άμεσοι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είναι”
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα σατίρισε καυστικά τους Έλληνες αλλά και το Μαυροβούνιο κατά τη διάρκεια συζήτησης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Ως Έλληνας… πάντα υποτιμάς τους ανθρώπους γιατί νομίζεις ότι έχεις μονοπώλιο στη φιλοσοφία και είσαι ο άμεσος κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είσαι», είπε χαρακτηριστικά ο Ράμα.

Στη συνέχεια έριξε το καρφί του και για το Μαυροβούνιο: «Το Μαυροβούνιο είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη χώρα της περιοχής. Έδωσαν 50 εκατομμύρια πολίτες. Εμείς είμαστε μικροί, αλλά το Μαυροβούνιο είναι η απόλυτη χώρα».

Κρεμλίνο: "Συμφωνούμε με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι καθυστερεί μία συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία"
Κρεμλίνο: “Συμφωνούμε με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι καθυστερεί μία συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία”

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα (15/1) πως η Ρωσία συμφωνεί με την άποψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και όχι η Ρωσία, καθυστερεί μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η εκτίμηση του Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Reuters, έρχεται σε αντίθεση με αυτή Ευρωπαίων συμμάχων, […]

