Έντι Ράμα: “Οι Έλληνες υποτιμούν τους άλλους γιατί νομίζουν ότι είναι άμεσοι κληρονόμοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, αλλά δεν είναι”
"Το Μαυροβούνιο είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη χώρα της περιοχής" είπε σε πάνελ πάνελ στα ΗΑΕ
Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα σατίρισε καυστικά τους Έλληνες αλλά και το Μαυροβούνιο κατά τη διάρκεια συζήτησης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
«Ως Έλληνας… πάντα υποτιμάς τους ανθρώπους γιατί νομίζεις ότι έχεις μονοπώλιο στη φιλοσοφία και είσαι ο άμεσος κληρονόμος του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Αλλά δεν είσαι», είπε χαρακτηριστικά ο Ράμα.
Στη συνέχεια έριξε το καρφί του και για το Μαυροβούνιο: «Το Μαυροβούνιο είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη χώρα της περιοχής. Έδωσαν 50 εκατομμύρια πολίτες. Εμείς είμαστε μικροί, αλλά το Μαυροβούνιο είναι η απόλυτη χώρα».
