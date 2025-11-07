Ένοχη η 24χρονη που ισχυριζόταν ότι είναι η Μαντλίν ΜακΚαν για παρενόχληση της οικογένειας

Ένοχη για παρενόχληση της οικογένειας κρίθηκε η Τζούλια Βάντελτ, η νεαρή Πολωνή που δήλωνε ότι είναι η Μαντλίν ΜακΚαν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Sky News, αναγνώρισε το δικαστήριο ότι η συμπεριφορά της προκάλεσε σημαντική ψυχική αναστάτωση στους γονείς, Κέιτ και Τζέρι ΜακΚαν, αλλά και στα παιδιά τους.

Τι ισχυριζόταν η 24ωρη

Τρία χρόνια μετά την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν γεννήθηκε η Βάντελτ, και ισχυριζόταν ότι είχε απαχθεί και μεγαλώσει από ζευγάρι που δεν ήταν οι βιολογικοί της γονείς. Στη δίκη αναφέρθηκε ότι η νεαρή γυναίκα αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και είχε πέσει θύμα κακοποίησης από ηλικιωμένο συγγενή της.

Σύμφωνα με την ίδια, αυτός ο συγγενής έμοιαζε με σκίτσο υπόπτου που είχε κυκλοφορήσει στο πλαίσιο της έρευνας για την εξαφάνιση της Μαντλίν, κάτι που την έκανε να πιστέψει ότι ίσως είναι το αγνοούμενο παιδί.

Η αστυνομία είχε προειδοποιήσει πολλές φορές να μην προσεγγίζει την οικογένεια ΜακΚαν, όμως η 24χρονη τις αγνόησε. Μάλιστα είχε εμφανιστεί πολλές φορές στο σπίτι της οικογένειας, ενώ έστελνε και επιστολές και μηνύματα, ζητώντας επίμονα να γίνει τεστ DNA. Όπως αναφέρουν τα στοιχεία του δικαστηρίου, στις 13 Απριλίου του περασμένου έτους, η 24χρονη κάλεσε και έστειλε περισσότερες από 60 φορές μέσα σε μία ημέρα την Κέιτ ΜακΚαν, λέγοντας ότι θυμάται τη μητέρα της να της χαϊδεύει το κεφάλι.

Η οικογένεια ΜακΚαν και τα παιδιά τους, κατά τη διάρκεια της δίκης, κατέθεσαν για την ψυχολογική επιβάρυνση που υπέστησαν. Από πλευράς της, η Βάντελτ, αρνήθηκε ότι ενήργησε με σκοπό το χρήμα ή τη φήμη, δηλώνοντας ότι «δεν είναι ψεύτρα» και ότι «ποτέ δεν ήθελε να προκαλέσει κακό». Σημειώνεται ότι νωρίτερα φέτος πραγματοποιήθηκε τεστ DNA το οποίο αποδείκνυε ότι δεν είναι η Μαντλίν.

Η εξαφάνιση της Μαντλίν

Τον Μάιο του 2007 εξαφανίστηκε η μικρή Μαντλίν ΜακΚα, λίγο πριν κλείσει τα τέσσερα της χρόνια, από διαμέρισμα που παραθέριζε με την οικογένεια της στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας.

Παρά τις τρεις διεθνείς αστυνομικές έρευνες, καμία δεν έχει οδηγήσει στην ανεύρεση του παιδιού.