Ελβετία: Η στιγμή που ξεκινάει η φωτιά μέσα στο μπαρ στο Κραν Μοντανά (Βίντεο)

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ξεκινάει η φωτιά μέσα στο μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι σοβαρά, αφού μια φωτιά κατέστρεψε ένα μπαρ γεμάτο κόσμο κατά τη διάρκεια μιας πρωτοχρονιάτικης εκδήλωσης στο πολυτελές θέρετρο σκι της Ελβετίας Κραν Μοντανά, είπαν σήμερα αξιωματούχοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🔴🇨🇭 FLASH INFO – Une vidéo capture le départ de l’incendie au bar « Le Constellation » à Crans-Montana (VS), alors que le plafond s’embrase.#Suisse #CransMontana #Incendie

pic.twitter.com/f6IL9NYuyK— Media Express (@media_express_e) January 1, 2026

Η φωτιά ξέσπασε στις 01.30 το πρωί τοπική ώρα (02.30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ “Le Constellation” στο χιονοδρομικό θέρετρο της νοτιοδυτικής Ελβετίας. Η αιτία της πυρκαγιάς, που αρχικά είχε αναφερθεί ως μια έκρηξη, παραμένει άγνωστη, όμως οι αρχές λένε πως φαίνεται να πρόκειται για δυστύχημα παρά για μια επίθεση.

Δύο Γαλλίδες υπήκοοι, που βρίσκονταν στο μπαρ, είπαν στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV ότι είδαν τη φωτιά να ξεκινάει από το υπόγειο του κλαμπ, αφού κάποιοι κράτησαν ένα μπουκάλι που περιείχε «κεριά γενεθλίων» σε πολύ κοντινή απόσταση από την ξύλινη οροφή.

«Η φωτιά εξαπλώθηκε στην οροφή πάρα πολύ γρήγορα», είπε μία από τις γυναίκες στο BFM TV, οι οποίες δήλωσαν πως ονομάζονταν Εμά και Αλμπάν. Όπως αφηγήθηκαν, κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο, καθώς επικρατούσε πανικός και να απομακρυνθούν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, η φωτιά είχε εξαπλωθεί επίσης στο ισόγειο, σύμφωνα με τις ίδιες.

Προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να επαληθευτεί η μαρτυρία τους από άλλες πηγές, σημειώνει το Ρόιτερς. Σε βίντεο που έχει κυκλοφορήσει και έχει επαληθεύσει το Ρόιτερς διακρίνονται φλόγες να έχουν τυλίξει το κτίριο, ενώ κόσμος βρίσκεται έξω από το κλαμπ, κάποιοι τρέχουν και ορισμένοι ουρλιάζουν.

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελβετία Τζιαν Λορέντζο Κορνάντο είπε στο Sky TG24 ότι οι τοπικές αρχές του ανέφεραν πως η φωτιά ξεκίνησε από κάποιον που έριξε ένα πυροτέχνημα μέσα στο μπαρ, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η οροφή. Ο Ιταλός αξιωματούχος βρίσκεται στο Κραν Μοντανά, όπου όπως λέει Ιταλοί έχουν συγκεντρωθεί αναζητώντας πληροφορίες για αγνοούμενους συγγενείς ή φίλους. Ο ίδιος απέφυγε να πει εάν υπάρχουν Ιταλοί υπήκοοι μεταξύ των θυμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα το πρωί, ώρες μετά τη φωτιά, πλάνα από τον δρόμο έξω από το μπαρ καταγράφουν την περιοχή να παραμένει αποκλεισμένη, ενώ σκηνές των εγκληματολογικών υπηρεσιών και λευκά παραβάν έχουν στηθεί μπροστά από το μπαρ. Μια αντίθεση στον πανικό και τη σύγχυση που επικρατούσε όταν έφθασαν οι πρώτες ομάδες διάσωσης στο σημείο.

«Τα πρώτη μέλη των ομάδων διάσωσης, οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί, έφθασαν αντικρίζοντας ένα χαώδες σκηνικό, ένα δραματικό σκηνικό, σε ένα περίπλοκο θέατρο επιχείρησεων», είπε σε δημοσιογράφους ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος ανέφερε πως ορισμένα από τα θύματα είναι ξένοι υπήκοοι, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι εργάζονται στην υπόθεση και μια γραμμή βοήθειας έχει ανοίξει για τους συγγενείς, όμως αξιωματούχοι επισημαίνουν πως το έργο της ταυτοποίησης των θυμάτων θα πάρει χρόνο.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανέφερε πως, σύμφωνα με πληροφορίες της ελβετικής αστυνομίας, περίπου 40 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, όμως οι αρχές του καντονιού εκτιμούν πως είναι πολύ νωρίς να δοθεί ένας ακριβής απολογισμός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεση είναι η κινητοποίηση των ελληνικών διπλωματικών αρχών στην Ελβετία για το τραγική έκρηξη που σημειώθηκε τη νύκτα σε μπαρ στο χώρο άθλησης-αναψυχής για σκι Κραν-Μοντανά, στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Γενεύη, μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την τοπική αστυνομία για τον αριθμό και τις εθνικότητες των θυμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πολίτες που αναζητούν συγγενικά τους πρόσωπα μπορούν να απευθυνθούν στη γραμμή βοήθειας +41 848112117 που έχουν θέσει σε λειτουργία οι αρμόδιες ελβετικές Αρχές.

Το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου είναι +41 79 780 90 01.