Ελβετία: Επιχειρηματίας επιτέθηκε σεξουαλικά σε 15χρονη που κοιμόταν εν ώρα πτήσης

Ένας 44χρονος επιχειρηματίας καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση σε 15χρονη που κοιμόταν πτήση από το Μουμπάι στην Ελβετία.

Ο Ινδός επιχειρηματίας επιτέθηκε στην έφηβη, που καθόταν δίπλα του κατά τη διάρκεια της εννιάωρης πτήσης από το Μουμπάι προς τη Ζυρίχη. Ο 44χρονος βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι στο Βέλγιο όταν διέπραξε την επίθεση τον περασμένο Μάρτιο, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Η 15χρονη καθόταν δίπλα του και αντάλλαξε μερικές κουβέντες με τον 44χρονο πριν αποκοιμηθεί. ο άνδρας πλησίασε το θύμα και προέβη σε σεξουαλικές πράξεις ενώ την άγγιξε επανειλημμένα. Η 15χρονη δεν αντέδρασε.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η έφηβη υπέστη σοκ λόγω της βίαιης συμπεριφοράς και δεν ήταν σε θέση να πει ή να κάνει τίποτα. Ως εκ τούτου, υπέμεινε την επίθεση χωρίς να πει λέξη ή να κουνηθεί, μέχρι που ο κατηγορούμενος την άφησε με δική του πρωτοβουλία. Ο άνδρας συνελήφθη αμέσως μετά την άφιξη του αεροπλάνου στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης.

Ομολόγησε την επίθεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο του Bülach και δήλωσε ότι συνειδητοποίησε ότι είχε κάνει λάθος. Παραδέχτηκε επίσης ότι η νεαρή γυναίκα δεν είχε συναινέσει και είπε ότι γνώριζε ότι ήταν νέα. Ο επιχειρηματίας καταδικάστηκε για βιασμό και σεξουαλικές πράξεις με ανήλικο, ενώ έλαβε αναστολή 1,5 έτους με αποτέλεσμα να μην βρεθεί στην φυλακή εκ νέου αφού είχε προφυλακιστεί από τον Μάρτιο.

Ο δικαστής χαρακτήρισε την ποινή επιεικής. Ο άνδρας απαγορεύεται να εισέλθει στην Ελβετία για τα επόμενα πέντε χρόνια και απαγορεύεται να ασκεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που συνεπάγεται τακτική επαφή με ανηλίκους για όλη του τη ζωή. Επιπλέον καλείται να πληρώσει πρόστιμο 9.500 ευρώ. Μετά τη δίκη, αφέθηκε ελεύθερος και παραδόθηκε στην Υπηρεσία Μετανάστευσης για απέλαση.