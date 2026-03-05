Σφυροκόπημα των IDF σε Τεχεράνη και Βηρυτό, ιρανικοί πύραυλοι στο Ισραήλ – Η Τεχεράνη χτύπησε το ιρακινό Κουρδιστάν

Έξι ημέρες μετά την έναρξη της επιχείρησης «Επική Οργή», που είχε στόχο την ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν, την καταστροφή των πυρηνικών και του οπλοστασίου του, οι συγκρούσεις γενικεύονται σε έναν ανελέητο περιφερειακό πόλεμο.

Βομβαρδίζουν και βομβαρδίζονται όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής και τα τύμπανα του πολέμου χτυπούν μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ εμφανίζονται να απορρίπτουν το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι είναι πλέον «πολύ αργά» για διπλωματική λύση.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους στα Στενά του Ορμούζ, δημιουργώντας αμερικανική «ασπίδα» στην περιοχή, ενώ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αποφάσισε την αποστολή φρεγάτας και μαχητικών Rafale στην Κύπρο.

Εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ μετά τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ σήμερα το πρωί, έπειτα από νέα σειρά εκτοξεύσεων πυραύλων από το Ιράν, πάντως οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Ισραήλ ανέφεραν πως δεν υπάρχουν θύματα ως αυτό το στάδιο.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν νωρίτερα την εκτόξευση «πυραύλων από το Ιράν κατευθυνόμενων προς την επικράτεια του κράτους του Ισραήλ» και ότι συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας «επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής».

Πρόσθεσε ότι έχει σταλεί μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων των περιοχών που απειλούνται και κάλεσε τον πληθυσμό να ενεργήσει «υπεύθυνα» σπεύδοντας σε καταφύγια.

Νέα πλήγματα και εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω Telegram λίγο πριν από τις 07:50 ότι αρχίζει να διεξάγει νέο «ευρύ κύμα πληγμάτων» εναντίον της Τεχεράνης.

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε εξαπολύσει άλλο ένα κύμα πληγμάτων στην Τεχεράνη, με τις επιθέσεις αυτές να έχουν στόχο «τις στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος» σε όλη την πρωτεύουσα της χώρας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην Τεχεράνη είπαν ότι είδαν μια έκρηξη, ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σημειώθηκαν πολλές εκρήξεις στο δυτικό τμήμα της πόλης.

Τα ιρανικά ΜΜΕ έκαναν επίσης λόγο για εκρήξεις σε πολλές άλλες πόλεις σε όλο το Ιράν, από την Μπαντάρ Αμπάς στον Κόλπο (νότια) μέχρι την Ταμπρίζ, στα βορειοδυτικά.

«Ακούστηκαν εκρήξεις στην Τεχεράνη και ενεργοποιήθηκε η (σ.σ. αντιαεροπορική) άμυνα» στην ιρανική πρωτεύουσα, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μέσω Telegram.

Ο ισραηλινός στρατός κήρυξε τρεις συναγερμούς εξαιτίας εκτοξεύσεων ιρανικών πυραύλων τις προηγούμενες δυο ώρες.

Επιπλέον, ο IDF διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως έχει καταστρέψει με βομβαρδισμούς του περίπου 300 συστήματα εκτόξευσης πυραύλων στο Ιράν από το ξέσπασμα του πολέμου το Σάββατο. תיעוד: תקיפת משגר טילים ומערכת הגנה באיספהאן ובקם שבאיראן



כלי טיס של חיל-האוויר תקפו והשמידו במרחב קם שבאיראן משגר טיל בליסטי, חמוש ומוכן לשיגור לעבר מדינת ישראל.



בנוסף, הושמדה מערכת הגנה שנועדה לפגוע במטוסי חיל-האוויר באיספהאן.



תקיפות אלה מצטרפות למאמץ לפגיעה במערכי האש של… pic.twitter.com/EDkNBMoOpL— Israeli Air Force (@IAFsite) March 5, 2026

Ο εκπρόσωπός του Ναντάβ Σοσάνι δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις εναντίον των συστημάτων εκτόξευσης και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυραύλων συνέβαλαν στη μείωση του αριθμού των εκτοξεύσεων από το Ιράν, που κατ’ αυτόν διαπιστώνεται καθημερινά.

Σύμφωνα με τον Σοσάνι, πλέον οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτοξεύουν ενίοτε μόνο έναν πύραυλο εναντίον του Ισραήλ, ενώ μέχρι τώρα εκτοξεύονταν ομοβροντίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Νέος βομβαρδισμός του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Η νότια Βηρυτός, προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, έγινε στόχος νέου αεροπορικού βομβαρδισμού τις πρώτες πρωινές, έπειτα από διαταγή του ισραηλινού στρατού στους κατοίκους συνοικίας να απομακρυνθούν εσπευσμένα, κατέγραψε τηλεοπτικό συνεργείο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μετά τη διαταγή του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι «άρχισε να πλήττει υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό», ενώ καπνός υψωνόταν στον ουρανό από το νότιο τμήμα της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Τα κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό ήταν στόχος μιας σειράς αεροπορικών επιθέσεων που πραγματοποίησε το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τους IDF. Μεταξύ των στόχων ήταν ένα κέντρο διοίκησης που ανήκει στις αεροπορικές δυνάμεις της Χεζμπολάχ, το οποίο είναι υπεύθυνο για επιθέσεις με drones εναντίον του Ισραήλ. במהלך הלילה: צה״ל תקף בביירות מפקדות נוספות בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה



צה"ל תקף לפני זמן קצר בביירות, והשלים גל תקיפות נגד מספר מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה.



בין המפקדות שהותקפו, מפקדה בשימוש היחידה האווירית של ארגון הטרור חיזבאללה.



המפקדות שהותקפו יועדו לשמש את ארגון… pic.twitter.com/mT6fxz4z04— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 5, 2026

«Τα κέντρα διοίκησης που χτυπήθηκαν προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν από τη Χεζμπολάχ για την προώθηση και την εκτέλεση διαφόρων τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον των στρατευμάτων του IDF και των ισραηλινών αμάχων», αναφέρει ο ισραηλινος στρατός.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αργά το βράδυ της Τετάρτης, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε δύο ισραηλινά πλήγματα κοντά στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά), οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε οδικό άξονα προς το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας.

Οι Ιρανοί λένε ότι χτύ0πησαν βάσεις των Κούρδων στο ιρακινό Κουρδιστάν

Το Ιράν ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι είχε στοχεύσει τα αρχηγεία των κουρδικών δυνάμεων στο ιρακινό Κουρδιστάν, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά από επιθέσεις σε κουρδικές περιοχές τόσο στο Ιράν όσο και στο Ιράκ.



«Στοχεύσαμε τα αρχηγεία των κουρδικών ομάδων που αντιτίθενται στην επανάσταση στο ιρακινό Κουρδιστάν με τρεις πυραύλους», ανέφερε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA στο Telegram.

Ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν στόχους στη νότια Συρία

Το συριακό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο SANA ανέφερε την Τετάρτη ότι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν περιοχή στη νότια Συρία, αλλά και ότι πραγματοποίησαν εισβολή στην περιοχή Ουάντι αλ-Ρακάντ, δυτικά της Νταράα.

Κατά πληροφορίες επτά ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα εισήλθαν στην περιοχή και εγκατέστησαν σημείο ελέγχου. Ακόμη, Ισραηλινοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν κατά μήκος δρόμου ενώ συνέλαβαν και δύο άτομα.

Έκρηξη σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο στο Κουβέιτ

Πετρελαιοφόρο αγκυροβολημένο στο Κουβέιτ υπέστη «ισχυρή έκρηξη» και απώλεια υδρογονανθράκων καθώς μια από τις δεξαμενές φορτίου του υπέστη ζημιά, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

«Ο πλοίαρχος αγκυροβολημένου δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι είδε και άκουσε ισχυρή έκρηξη στην αριστερή πλευρά του σκάφους, κατόπιν αντιλήφθηκε μικρό πλεούμενο να φεύγει από την περιοχή» ανοικτά της περιοχής Μουμπάρακ αλ Καμπίρ, ανέφερε η υπηρεσία αυτή, η οποία υπάγεται στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό.

Διαφεύγει πετρέλαιο από το σκάφος, πάντως το πλήρωμα είναι σώο και δεν εκδηλώθηκε φωτιά, διευκρίνισε η υπηρεσία, που συνέστησε σε όλα τα εμπορικά πλοία στην περιοχή να επιδεικνύουν προσοχή.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ διευκρίνισε ότι το συμβάν εκτυλίχθηκε εκτός των χωρικών υδάτων του εμιράτου, 60 και πλέον χιλιόμετρα από το λιμάνι Μουμπάρακ αλ Καμπίρ.

Αυτό το τελευταία είναι διαθέσιμο σε πλοία που περνούν από το στενό του Χορμούζ, στην έξοδο του Κόλπου.

Χθες Τετάρτη πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από δυο πυραύλους καθώς προσπαθούσε να περάσει από τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, όπου έχουν ακινητοποιηθεί πολλά άλλα εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, που έχουν την ευθύνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν στο εξωτερικό, διαβεβαίωσαν ότι διατηρούν τον «πλήρη» έλεγχο του στενού από το οποίο διέρχεται το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης παγκοσμίως.

Η Σαουδική Αραβία λέει πως αναχαίτισε τρεις πυραύλους κρουζ

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι καταρρίφθηκαν τρεις πύραυλοι τύπου κρουζ κοντά στην πόλη Αλ Χαρτζ (κεντρικά), την έκτη ημέρα του πολέμου που συνεχίζει να μαίνεται στη Μέση Ανατολή.

«Τρεις πύραυλοι κρουζ αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν έξω από την πόλη Αλ Χαρτζ», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του βασιλείου μέσω X.

Κύπρος: Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι

Συναγερμός για νέα «απειλή σε εξέλιξη» σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήχησαν οι σειρήνες στην περιοχή και εστάλη μήνυμα στους κατοίκους να μείνουν μακριά από παράθυρα και να παραμείνουν στα σπίτια τους και σε ασφαλή σημεία.

«Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφαλείας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των κατοικιών σας και να μείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ανακοίνωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Παρακαλείστε να αναμείνετε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρει συγκεκριμένα το μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους.

Σύμφωνα με το κυπριακό Philnews, ο συναγερμός σήμανε μετά τον εντοπισμό ύποπτου εναέριου αντικειμένου, σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, τόνισε ότι δεν εντοπίστηκε κάποια απειλή και ότι ενεργοποιήθηκαν προληπτικά τα πρωτόκολλα ασφαλείας. #ΤΩΡΑ Σε σχέση με την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας που σημειώθηκε νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή.



Η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Από τους…— Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 4, 2026

Τραμπ: Είμαστε σε θέση ισχύος

Τα πάμε πολύ καλά, οι ΗΠΑ βρίσκονται «σε θέση ισχύος» στον πόλεμο κατά του Ιράν, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αξιολογώντας τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον του Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Κάποιος είπε “με άριστα το 10, πώς θα την αξιολογούσατε;” και απάντησα γύρω στο 15».

Υπεραμύνθηκε της απόφασής του να δώσει εντολή για επίθεση εναντίον του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη βρισκόταν κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

«Όταν τρελοί έχουν πυρηνικά όπλα, συμβαίνουν άσχημα πράγματα», δήλωσε ο Τραμπ.

Επίσης, ο πρόεδρος υπαινίχθηκε, για άλλη μια φορά, ότι δεν έχει άποψη για το ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί του Ιράν μετά τον θάνατο ανώτερων ηγετών του.

«Βρισκόμαστε σε πολύ ισχυρή θέση τώρα και η ηγεσία τους εξαλείφεται ταχύτατα. Όποιος φαίνεται να θέλει να γίνει ηγέτης, καταλήγει νεκρός», είπε στη συνέχεια ο Τραμπ.