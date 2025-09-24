iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Εκνευρίστηκε ο Ερντογάν με το μπλόκο λόγω της αυτοκινητοπομπής του Τραμπ – Δείτε βίντεο με την αντίδρασή του

Μετά το περιστατικό με τον Μακρόν

Εκνευρίστηκε ο Ερντογάν με το μπλόκο λόγω της αυτοκινητοπομπής του Τραμπ – Δείτε βίντεο με την αντίδρασή του
DEBATER NEWSROOM

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπεσε στο μπλόκο της αστυνομίας μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το βράδυ της Δευτέρας, μια μέρα μετά το αντίστοιχο περιστατικό με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τον Γάλλο πρόεδρο, που τηλεφώνησε στον Ντόναλντ Τραμπ για να του ζητήσει να τους επιτραπεί η διέλευση, η αντίδραση του Ερντογάν, που έπεσε στο μπλόκο καθώς εκείνη ακριβώς της στιγμή περνούσε η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ, δεν ήταν τόσο θετική.

Συγκεκριμένα, ο Τούρκος πρόεδρος περίμενε υπομονετικά αλλά εμφανώς σαστισμένος και εκνευρισμένος στην άκρη του δρόμου ώστε να περάσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και στη συνέχεια, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αποχώρησε με τα πόδια αφού λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας δεν είχε δοθεί η κυκλοφορία στα οχήματα. 

Το φορτηγάκι με τον Ιμάμογλου

Παράλληλα, όσο βρισκόταν στη Νέα Υόρκη ο Ερντογάν, στους δρόμους της αμερικανικής μεγαλούπολης εθεάθη ένα φορτηγάκι με φωτάκια led που έστελνε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, το πρώτο μήνυμα που εμφανιζόταν στην κινούμενη πινακίδα ήταν «Ελευθερία στον Ιμάμογλου» και δίπλα το πρόσωπο του ηγέτη του CHP και πολιτικό αντίπαλο του Ερντογάν. Στη συνέχεια, η εικόνα άλλαζε και εμφανιζόταν το μήνυμα «Ελευθερία σε όλους τους πολιτικούς κρατουμένους στην Τουρκία».

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν το περιστατικό συνέβη μπροστά στον Τούρκο πρόεδρο.

