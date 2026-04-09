Ερντογάν: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πεζεσκιάν – «Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ πρέπει να στοχεύουν σε διαρκή ειρήνη»
Το μήνυμα του προέδρου της Τουρκίας
Οι συνομιλίες στο Πακιστάν μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να αξιοποιηθούν για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο του.
Τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Τεχεράνη έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στις ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγονται με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, αν και το χρονοδιάγραμμα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.
Ο Ερντογάν δήλωσε στον Πεζεσκιάν ότι «οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να αξιοποιηθούν στο έπακρο για διαρκή ειρήνη και σταθερότητα», αναφέρει το γραφείο του.
