Εκκενώθηκε πλοίο που χτυπήθηκε από βλήμα στα Στενά του Ορμούζ – Σώο το πλήρωμα

Πλοίο επλήγη σήμερα (11/3) τα ξημερώματα από «άγνωστο βλήμα» στα στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο σκάφος, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Το φορτηγό πλοίο, το οποίο βρισκόταν σε απόσταση 11 ναυτικών μιλίων βόρεια του Ομάν, «ζήτησε βοήθεια και το πλήρωμα εκκενώνει το σκάφος», πρόσθεσε η UKMTO.

Σημειώνεται ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιά όταν χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στο στενό του Χορμούζ, λίγο πριν από τις 05:30, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

«Ο πλοίαρχος σκάφους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές εξαιτίας όπως υποψιάζεται άγνωστου βλήματος», σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της υπηρεσίας. UKMTO WARNING 018-26



UKMTO WARNING 018-26

Η UKMTO δεν έκανε λόγο για θύματα, διευκρινίζοντας ότι ο καπετάνιος τη διαβεβαίωσε πως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι σώα και ότι η έκταση των ζημιών ακόμη αποτιμάται.

Ενδείξεις ότι το Ιράν τοποθετεί νάρκες

Νέα τροπή στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ δίνει με ανάρτηση του CBS News που στέκεται στις σκέψεις του Ιράν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αρχίσει να βλέπουν ενδείξεις ότι το Ιράν λαμβάνει μέτρα για την ανάπτυξη ναρκών στο Στενό του Ορμούζ.

«Το Ιράν χρησιμοποιεί μικρότερα σκάφη που μπορούν να μεταφέρουν 2 έως 3 νάρκες το καθένα. Ενώ το απόθεμα ναρκών του Ιράν δεν είναι δημόσια γνωστό, οι εκτιμήσεις με την πάροδο των ετών κυμαίνονταν από περίπου 2.000 έως 6.000 ναυτικές νάρκες ιρανικής, κινεζικής και ρωσικής κατασκευής» αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.