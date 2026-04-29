Κρήτη: Βρετανός τουρίστας δέχθηκε επίθεση με λοστό από μεθυσμένο την ώρα που έτρωγε

Επίθεση από έναν άνδρα που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ δέχτηκε ένας Βρετανός τουρίστας στην Χερσόνησο Κρήτης, την ώρα που απολάμβανε το γεύμα του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το cretalive, ένας άνδρας βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος βρισκόταν σε ξαπλώστρα στην παραλία και φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, σηκώθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, άρπαξε ένα λοστό και επιτέθηκε στον τουρίστα, χτυπώντας τον στο κεφάλι.

Μάλιστα ο Βρετανός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ενώ του έγιναν και ράμματα.

Ο παθών σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, είπε ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του Βούλγαρου, ωστόσο ο φερόμενος δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Χερσονήσου για επικίνδυνη σωματική βλάβη.