Νέες απειλές από το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – «Πύραυλοι και drones θα στοχεύσουν οποιοδήποτε αμερικανικό πλοίο»

Ο ναυτικός διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτικά πλοία των ΗΠΑ ή των συμμάχων τους που διασχίζουν το Στενό του Ορμούζ θα γίνουν στόχος.

Τα σχόλια έρχονται μετά τον προηγούμενο ισχυρισμό του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε ένα πετρελαιοφόρο μέσα από το στενό, μια ανάρτηση που αργότερα διέγραψε από το X.

«Ο ισχυρισμός ότι ένα πετρελαιοφόρο διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ με αμερικανική στρατιωτική συνοδεία είναι εντελώς ψευδής. Οποιαδήποτε διέλευση του αμερικανικού στόλου και των συμμάχων του θα αναχαιτιστεί από ιρανικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας», δήλωσε ο αρχηγός του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, Αλιρέζα Τανγκσίρι.

CBS News: Ενδείξεις ότι το Ιράν τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ

Νέα τροπή στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ δίνει με ανάρτηση του CBS News που στέκεται στις σκέψεις του Ιράν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αρχίσει να βλέπουν ενδείξεις ότι το Ιράν λαμβάνει μέτρα για την ανάπτυξη ναρκών στο Στενό του Ορμούζ.

«Το Ιράν χρησιμοποιεί μικρότερα σκάφη που μπορούν να μεταφέρουν 2 έως 3 νάρκες το καθένα. Ενώ το απόθεμα ναρκών του Ιράν δεν είναι δημόσια γνωστό, οι εκτιμήσεις με την πάροδο των ετών κυμαίνονταν από περίπου 2.000 έως 6.000 ναυτικές νάρκες ιρανικής, κινεζικής και ρωσικής κατασκευής» αναφέρει μεταξύ άλλων το δημοσίευμα.

Λευκός Οίκος: Το σχόλιο για τη μυστηριώδη ανάρτηση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Λευκός Οίκος αμφισβήτησε τον ισχυρισμό του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, —που διατύπωσε νωρίτερα την Τρίτη— ότι το ναυτικό της χώρας συνόδευσε ένα πετρελαιοφόρο μέσω του Στενού του Ορμούζ, εν μέσω εντάσεων σχετικά με τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω του στενού.

Μιλώντας σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι, στην πραγματικότητα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έχει μέχρι στιγμής συνοδεύσει κανένα πλοίο μέσα από το στενό. Ο Ράιτ, ο οποίος είχε υποβάλει τον ισχυρισμό του για τον Χ, έκτοτε διέγραψε την ανάρτηση.

Ιράν: Ένα σούπερ-τάνκερ πέρασε από το Ορμούζ μεταφέροντας ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα

Ένα σούπερ-τάνκερ που μεταφέρει δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου διέπλευσε τη Δευτέρα το Στενό του Ορμούζ. Πρόκειται για το πέμπτο, τουλάχιστον, δεξαμενόπλοιο που περνά από αυτή τη θαλάσσια δίοδο, με προορισμό την Ασία, από τις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία από ιστοτόπους εντοπισμού και παρακολούθησης εμπορικών πλοίων.

Η ανάλυση των Lloyd’s List Intelligence και Kpler δείχνει ότι το πλοίο Cuma, με σημαία Γουιάνας, στο οποίο έχουν επιβάλει κυρώσεις οι ΗΠΑ, πέρασε από το Χορμούζ στις 9 Μαρτίου και ως προορισμός του αναφέρεται η Κίνα.

Το Ιράν έχει επίσης στείλει φορτία αερίου και προϊόντων πετρελαίου μέσω του Χορμούζ αφού ξεκίνησαν τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στο έδαφός του. Τουλάχιστον 11 εκατομμύρια βαρέλια αργού, εκτός από το σημερινό φορτίο, έχουν εξαχθεί από τη μέρα εκείνη, σύμφωνα με εκτιμήσεις.