Φάμελλος: “Η κυβέρνηση υποβαθμίζει το κράτος δικαίου, τη Δικαιοσύνη και τις ανεξάρτητες Αρχές”

Τα ζητήματα της υποβάθμισης του Κράτους Δικαίου και των Ανεξάρτητων Αρχών, της παραβίασης του Συντάγματος, των παρεμβάσεων στη Δικαιοσύνη και της μη προστασίας των Ατομικών Δικαιωμάτων έθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στη συνάντηση με αντιπροσωπεία της Επιτροπής για την Τήρηση Υποχρεώσεων και Δεσμεύσεων των Κρατών Μελών (Monitoring Committee) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αφού τόνισε τη στήριξη του κόμματος και τον πολύ σημαντικό ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο έγκλημα των Τεμπών, στο τεράστιο σκάνδαλο των παράνομων υποκλοπών και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία προσπαθεί να συγκαλύψει η κυβέρνηση «με στημένες Εξεταστικές Επιτροπές, κρυπτόμενη πίσω από το άρθρο 86 και με επιθέσεις στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ενώ αναφέρθηκε στην παραβίαση από τη ΝΔ των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τη χορήγηση ασύλου, αλλά και στην επίθεση στον Συνήγορο του Πολίτη μετά το τραγικό ναυάγιο της Πύλου.

Επίσης, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε την επιμονή της κυβέρνησης να αποφεύγει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τη λογοδοσία, ενώ επεσήμανε τα μεγάλα ζητήματα του ελλιπούς ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας, της συγκέντρωσης των Μέσων Ενημέρωσης, των πιέσεων εκφοβισμού κατά δημοσιογράφων, της έλλειψης διαφάνειας και ισοτιμίας στις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και της υποβάθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει έντονες ανησυχίες για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα, όμως τίποτα δεν βελτιώνεται με αυτή την κυβέρνηση» τόνισε μεταξύ άλλων, καταθέτοντας και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, όπως η αλλαγή του άρθρου 86, η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και η ενίσχυση των Ανεξάρτητων Αρχών.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο βουλευτής Ηλείας, γραμματέας της ΚΟ και τακτικό μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης Διονύσης Καλαματιανός, ο βουλευτής Κορίνθου, τομεάρχης Μεταναστευτικής Πολιτικής, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και αν. μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης Γιώργος Ψυχογιός και ο βουλευτής Αρκαδίας και τομεάρχης Δικαιοσύνης Γιώργος Παπαηλιού.