“Ειρήνη 2025”: Αυτή είναι η συμφωνία για τη Γάζα – Πανηγυρίζει ο Τραμπ: “Υπέροχη μέρα για τη Μέση Ανατολή”

Το κείμενο της συμφωνίας με τίτλο «Διακήρυξη για τη Διαρκή Ειρήνη και Ευημερία» τη λεγόμενη «Συμφωνία για τη Γάζα», που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Σαχμ ελ-Σέιχ έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο περί «υπέροχης μέρας για τη Μέση Ανατολή» στη σύνοδο για τη Λωρίδα της Γάζας στην Αίγυπτο, όπου συνυπέγραψε διακήρυξη με σκοπό να εδραιωθεί η κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο, μερικές ώρες μετά την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

"We pursue a comprehensive vision of peace, security, and shared prosperity in the region, grounded in the principles of mutual respect and shared destiny…. We commit ourselves to a future of enduring peace." pic.twitter.com/qj38wYELVM— The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025

Αυτό είναι το κείμενο της συμφωνίας για ειρήνη στη Γάζα

Η διακήρυξη Τραμπ περιγράφει το πλαίσιο μιας νέας περιφερειακής προσέγγισης για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή, με αφετηρία τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συμφωνίας για ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας που υπεγράφη κατά τη διάρκεια της Συνόδου που συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου:

«Εμείς, οι υπογεγραμμένοι, καλωσορίζουμε τη πραγματικά ιστορική δέσμευση και την εφαρμογή από όλες τις πλευρές της Ειρηνευτικής Συμφωνίας Τραμπ, η οποία έθεσε τέλος σε περισσότερα από δύο χρόνια βαθιάς οδύνης και απωλειών — ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την περιοχή, που ορίζεται από την ελπίδα, την ασφάλεια και ένα κοινό όραμα για ειρήνη και ευημερία.

Υποστηρίζουμε και στηρίζουμε τις ειλικρινείς προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα και να φέρει διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Μαζί, θα εφαρμόσουμε αυτή τη συμφωνία με τρόπο που διασφαλίζει ειρήνη, ασφάλεια, σταθερότητα και ευκαιρίες για όλους τους λαούς της περιοχής, περιλαμβανομένων τόσο των Παλαιστινίων όσο και των Ισραηλινών.

Κατανοούμε ότι η διαρκής ειρήνη θα είναι εκείνη όπου τόσο οι Παλαιστίνιοι όσο και οι Ισραηλινοί μπορούν να ευημερούν, με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους προστατευμένα, την ασφάλειά τους εγγυημένη και την αξιοπρέπειά τους διαφυλαγμένη.

Επιβεβαιώνουμε ότι ουσιαστική πρόοδος προκύπτει μέσω συνεργασίας και διαρκούς διαλόγου, και ότι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εθνών και λαών εξυπηρετεί τα διαρκή συμφέροντα της περιφερειακής και παγκόσμιας ειρήνης και σταθερότητας.

Αναγνωρίζουμε τη βαθιά ιστορική και πνευματική σημασία αυτής της περιοχής για τις θρησκευτικές κοινότητες των οποίων οι ρίζες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη γη — μεταξύ αυτών ο Χριστιανισμός, το Ισλάμ και ο Ιουδαϊσμός. Ο σεβασμός αυτών των ιερών δεσμών και η προστασία των πολιτιστικών και θρησκευτικών τους μνημείων θα παραμείνουν ύψιστης σημασίας στη δέσμευσή μας για ειρηνική συνύπαρξη.

Είμαστε ενωμένοι στην απόφασή μας να εξαλείψουμε τον εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση σε όλες τους τις μορφές. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να ευημερήσει όταν η βία και ο ρατσισμός κανονικοποιούνται ή όταν ριζοσπαστικές ιδεολογίες απειλούν τον κοινωνικό ιστό. Δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες που επιτρέπουν την εξάπλωση του εξτρεμισμού και να προάγουμε την εκπαίδευση, τις ευκαιρίες και τον αμοιβαίο σεβασμό ως θεμέλια για διαρκή ειρήνη.

Με την παρούσα δεσμευόμαστε στην επίλυση μελλοντικών διαφορών μέσω διπλωματικής προσέγγισης και διαπραγματεύσεων και όχι μέσω βίας ή παρατεταμένων συγκρούσεων. Αναγνωρίζουμε ότι η Μέση Ανατολή δεν μπορεί να αντέξει έναν επίμονο κύκλο παρατεταμένων πολέμων, αδιέξοδων διαπραγματεύσεων ή την αποσπασματική, ελλιπή ή επιλεκτική εφαρμογή επιτυχώς συμφωνημένων όρων. Οι τραγωδίες των τελευταίων δύο ετών πρέπει να λειτουργήσουν ως μια επείγουσα υπενθύμιση ότι οι μελλοντικές γενιές αξίζουν κάτι καλύτερο από τις αποτυχίες του παρελθόντος.

Αναζητούμε ανεκτικότητα, αξιοπρέπεια και ίσες ευκαιρίες για κάθε άνθρωπο, διασφαλίζοντας ότι αυτή η περιοχή θα είναι ένας τόπος όπου όλοι μπορούν να επιδιώκουν τις φιλοδοξίες τους μέσα σε ειρήνη, ασφάλεια και οικονομική ευημερία, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας ή εθνότητας.

Επιδιώκουμε ένα συνολικό όραμα ειρήνης, ασφάλειας και κοινής ευημερίας στην περιοχή, βασισμένο στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού και της κοινής μοίρας.

Με αυτό το πνεύμα, καλωσορίζουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην καθιέρωση συνολικών και διαρκών ειρηνευτικών ρυθμίσεων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και τη φιλική και αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ του Ισραήλ και των περιφερειακών του γειτόνων. Δεσμευόμαστε να εργαστούμε συλλογικά για την εφαρμογή και διατήρηση αυτής της κληρονομιάς, χτίζοντας θεσμικά θεμέλια πάνω στα οποία οι μελλοντικές γενιές θα μπορούν να ευημερούν μαζί μέσα σε ειρήνη.

Δεσμευόμαστε σε ένα μέλλον διαρκούς ειρήνης».

Ντόναλντ Τζ. Τραμπ -Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Αμπντέλ Φατάχ Ελ-Σίσι Πρόεδρος της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου

Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι -Εμίρης του Κράτους του Κατάρ

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν-Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας

Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα, σε μια επίσκεψη – εξπρές στο Ισραήλ, λίγες ώρες μετά την απελευθέρωση των 20 ζωντανών Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε απευθυνόμενος σε μέλη της Κνεσέτ, του ισραηλινού κοινοβουλίου, πως τέλειωσε ο «μακρύς εφιάλτης» για το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους. «Δεν είναι μόνο το τέλος του πολέμου, είναι το τέλος της εποχής του τρόμου και του θανάτου», είπε ακόμη αξιώνοντας οι Παλαιστίνιοι να εγκαταλείψουν «για πάντα τον δρόμο της τρομοκρατίας».

«Ειρήνη 2025»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που παρουσίασε το σχέδιο για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο στα τέλη Σεπτεμβρίου, συμπροέδρευσε στη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ με τον αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, παρόντων πολλών ξένων ηγετών — χωρίς όμως ούτε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ούτε τη Χαμάς.

Ο κ. Τραμπ συγκέντρωσε γύρω του τους ηγέτες σε κόκκινο χαλί, χαμογελώντας και σφίγγοντας το χέρι του καθενός ξεχωριστά. Με φόντο γιγαντιαία επιγραφή «ΕΙΡΗΝΗ 2025» ύψωνε συνεχώς τον αντίχειρα μπροστά στις κάμερες.

Μαζί με τους τους ηγέτες της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας, υπέγραψε κατόπιν το κείμενο διακήρυξης για τη Λωρίδα της Γάζας, εν είδει εγγύησης για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Οι τέσσερις χώρες δεσμεύονται να «επιδιώξουν όραμα ειρήνης» στη Μέση Ανατολή και εξαίρουν τις «προόδους που επιτεύχθηκαν» στην εφαρμογή «διευθετήσεων» για «διαρκή ειρήνη» στη Γάζα.

«Το έγγραφο θα αναφέρει λεπτομερειακά τους κανόνες και τις διατάξεις και πολλά ακόμη πράγματα», δήλωσε ο κ. Τραμπ, επαναλαμβάνοντας – δυο φορές – «θα τηρηθεί». Δεν έκανε καμιά περαιτέρω διευκρίνιση.

«Καταφέραμε μαζί κάτι που όλος ο κόσμος νόμιζε πως ήταν αδύνατο. Επιτέλους έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», διαβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος πριν αναχωρήσει από την Αίγυπτο.

Ο κ. Σίσι ανήγγειλε πως η χώρα του θα φιλοξενήσει διεθνή σύνοδο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, χωρίς να ξεκαθαρίσει την ημερομηνία.