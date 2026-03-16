Έφυγε από την ζωη σε ηλικία 55 ετών ο Γάλλος ηθοποιός, Μπρουνό Σαλομόν

Ο χώρος της τέχνης στη Γαλλία θρηνεί την απώλεια του δημοφιλούς ηθοποιού και κωμικού Μπρουνό Σαλομόν, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026. Σε ηλικία μόλις 55 ετών, ο αγαπημένος καλλιτέχνης έχασε τη μάχη με μια σοβαρή και χρόνια ασθένεια, την οποία αντιμετώπιζε με γενναιότητα τα τελευταία χρόνια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο ατζέντης του, Laurent Gregoire, εκ μέρους της οικογένειας, προκαλώντας κύμα συγκίνησης σε συναδέλφους και θαυμαστές.

Ποιος ήταν ο Μπρουνό Σαλομόν

Γεννημένος το 1970 στο Villeneuve-Saint-Georges, ο Μπρουνό Σαλομόν ξεκίνησε την πορεία του στα μέσα της δεκαετίας του ’90. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την κωμική ομάδα «Nous Ç Nous», όπου συνεργάστηκε με τον Jean Dujardin.

Η χημεία τους μεταφέρθηκε αργότερα και στη μεγάλη οθόνη, με την τεράστια επιτυχία της ταινίας «Brice de Nice» (2005), όπου ο Salomone υποδύθηκε τον αξέχαστο Igor d’Hossegor.

Στη Γαλλία, η δημοτικότητά του εκτοξεύθηκε μέσα από τη σειρά «Fais pas ci, fais pas ça». Για δέκα χρόνια, ο ρόλος του ως Denis Bouley —του χαλαρού και εναλλακτικού πατέρα— τον κατέστησε έναν από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες της γαλλικής τηλεόρασης, προσφέροντας μια διεισδυτική και χιουμοριστική ματιά στη σύγχρονη γονεϊκότητα.

Η σχέση του με το ελληνικό κοινό

Οι ταινίες του «Το μυστικό της Μάντιλ Κόλλινς» (Madeleine Collins) και «Ο Γαμπρούλης μας» (Beaux-parents) προβλήθηκαν με επιτυχία στις ελληνικές αίθουσες, επιτρέποντας στο εγχώριο κοινό να γνωρίσει το ταλέντο του.

Παράλληλα, η χαρακτηριστική του φωνή έντυσε πολλές παραγωγές κινουμένων σχεδίων, όπως το «The Incredibles» στη γαλλική του εκδοχή και το «Minuscule».