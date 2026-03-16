Έφυγε από την ζωη σε ηλικία 55 ετών ο Γάλλος ηθοποιός, Μπρουνό Σαλομόν
Έχασε τη μάχη με μια σοβαρή και χρόνια ασθένεια
Ο χώρος της τέχνης στη Γαλλία θρηνεί την απώλεια του δημοφιλούς ηθοποιού και κωμικού Μπρουνό Σαλομόν, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή, 15 Μαρτίου 2026. Σε ηλικία μόλις 55 ετών, ο αγαπημένος καλλιτέχνης έχασε τη μάχη με μια σοβαρή και χρόνια ασθένεια, την οποία αντιμετώπιζε με γενναιότητα τα τελευταία χρόνια, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο ατζέντης του, Laurent Gregoire, εκ μέρους της οικογένειας, προκαλώντας κύμα συγκίνησης σε συναδέλφους και θαυμαστές.
Ποιος ήταν ο Μπρουνό Σαλομόν
Γεννημένος το 1970 στο Villeneuve-Saint-Georges, ο Μπρουνό Σαλομόν ξεκίνησε την πορεία του στα μέσα της δεκαετίας του ’90. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την κωμική ομάδα «Nous Ç Nous», όπου συνεργάστηκε με τον Jean Dujardin.
Η χημεία τους μεταφέρθηκε αργότερα και στη μεγάλη οθόνη, με την τεράστια επιτυχία της ταινίας «Brice de Nice» (2005), όπου ο Salomone υποδύθηκε τον αξέχαστο Igor d’Hossegor.
Στη Γαλλία, η δημοτικότητά του εκτοξεύθηκε μέσα από τη σειρά «Fais pas ci, fais pas ça». Για δέκα χρόνια, ο ρόλος του ως Denis Bouley —του χαλαρού και εναλλακτικού πατέρα— τον κατέστησε έναν από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες της γαλλικής τηλεόρασης, προσφέροντας μια διεισδυτική και χιουμοριστική ματιά στη σύγχρονη γονεϊκότητα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η σχέση του με το ελληνικό κοινό
Οι ταινίες του «Το μυστικό της Μάντιλ Κόλλινς» (Madeleine Collins) και «Ο Γαμπρούλης μας» (Beaux-parents) προβλήθηκαν με επιτυχία στις ελληνικές αίθουσες, επιτρέποντας στο εγχώριο κοινό να γνωρίσει το ταλέντο του.
Παράλληλα, η χαρακτηριστική του φωνή έντυσε πολλές παραγωγές κινουμένων σχεδίων, όπως το «The Incredibles» στη γαλλική του εκδοχή και το «Minuscule».
