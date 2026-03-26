Economist: Πρώην επικεφαλής της MI6 παραδέχεται ότι το Ιράν έχει το πάνω χέρι στον πόλεμο – «Μετανιώνω που το λέω»

Σε δηλώσεις που αναμένεται να προκαλέσουν αίσθηση, προχώρησε ο πρώην επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI6, Σερ Άλεξ Γιάνγκερ, τονίζοντας ότι το Ιράν έχει το πάνω χέρι στον τρέχοντα πόλεμο, ξεπερνώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Μιλώντας σε podcast του Economist, ο Γιάνγκερ, που ηγήθηκε της MI6 από το 2014 έως το 2020, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ υποτίμησαν την κλίμακα της σύγκρουσης, χάνοντας την πρωτοβουλία έναντι του Ιράν. «Στην πράξη, το ιρανικό καθεστώς έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτικό από ό,τι θα περίμενε κανείς», είπε.

Οι στρατηγικές κινήσεις του Ιράν και ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ

Ο ίδιος εξήγησε ότι το Ιράν έχει λάβει στρατηγικές αποφάσεις που ενίσχυσαν τη θέση του, όπως η διασπορά των στρατιωτικών δυνάμεων και η ανάθεση εξουσίας για χρήση όπλων, γεγονός που του προσέφερε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι σε ισχυρές αεροπορικές επιθέσεις.

Ο Γιάνγκερ τόνισε επίσης ότι η retorica πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενίσχυσε στο Ιράν την αντίληψη ότι βρίσκεται «σε έναν πόλεμο ύπαρξης», δίνοντας έτσι μεγαλύτερη αντοχή στους Ιρανούς σε σύγκριση με τους Αμερικανούς.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η Τεχεράνη κατάφερε να ελέγξει τα Στενά του Ορμούζ και να «παγκοσμιοποιήσει» τη σύγκρουση, εξασφαλίζοντας στρατηγικά πλεονεκτήματα.

Ο πρώην επικεφαλής της MI6 παραδέχθηκε ότι λυπάται που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ιράν κερδίζει τον πόλεμο, ενώ χαρακτήρισε την αντίδραση του ιρανικού καθεστώτος στις λαϊκές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου «βάρβαρη», αναφέροντας ότι χιλιάδες διαδηλωτές σκοτώθηκαν από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι νεκροί κατά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις υπολογίζονται σε τουλάχιστον 7.000.

Αποτυχίες μυστικών υπηρεσιών και παραβλέψεις προειδοποιήσεων πριν την επίθεση της Χαμάς

Ο Γιάνγκερ υπογράμμισε επίσης τις αποτυχίες των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ στην προειδοποίηση για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, παρά τις πληροφορίες που είχαν παρασχεθεί στον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Τραμπ.

«Ήταν μια αποτυχία των υπηρεσιών από κάθε άποψη», είπε, υποστηρίζοντας ότι η ισραηλινή κυβέρνηση αγνόησε σημαντικά στοιχεία για την πραγματική απειλή της Χαμάς.