EasyJet: Ακυρώνει τις πτήσεις προς την Κύπρο μέχρι την Πέμπτη

Επικαλούμενη επιχειρησιακούς λόγους η EasyJet ανακοίνωσε ότι ακυρώνει όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις της από τη Βρετανία προς την Κύπρο έως και την Πέμπτη (05/03).

Όπως αναφέρει η αεροπορική εταιρεία στην ενημέρωση της, όσοι επιβάτες επηρεάζονται έχουν ήδη ειδοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων, ενώ έχουν και την δυνατότητα είναι να κάνουν κράτηση στην επόμενη διαθέσιμη πτήση είτε να τους επιστραφούν πλήρως τα χρήματα.

Οι ακυρώσεις επηρεάζουν δρομολόγια από βρετανικά αεροδρόμια με προορισμό τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Η EasyJet τόνισε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα επανεξετάσεις τις επόμενες ημέρες το πτητικό της πρόγραμμα.

Επίσης η εταιρεία συνιστά στους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους μέσω της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής της πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.