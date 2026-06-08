Παππάς προς Φάμελλο: “Να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα, αλλιώς θα έχουμε μείζον θέμα στον ΣΥΡΙΖΑ”

Πρωτοβουλία συνεννόησης με τον Αλέξη Τσίπρας ζήτησε ο Νίκος Παππάς από τον Σωκράτη Φάμελλο, στον απόηχο της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά θα υπάρξει «μείζον θέμα».

Μιλώντας τη Δευτέρα (08.06.2026) στον ΑΝΤ1, ο Νίκος Παππάς ζήτησε καθαρές απαντήσεις και συμφωνία πριν οι εξελίξεις με την ΕΛΑΣ προσπεράσουν την Κουμουνδούρου. «Είναι απόλυτη θεσμική υποχρέωση του Φάμελλου να δει τον Τσίπρα και να φέρει τη συμφωνία», είπε χαρακτηριστικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας ευθέως το ζήτημα στην ηγεσία του κόμματος.

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Ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής χρειάζεται άμεση εξειδίκευση από τον Σωκράτη Φάμελλο. Όπως είπε, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει η γραμμή που ψηφίστηκε, ποιες είναι οι αρμοδιότητές του και τι καλούνται να κάνουν τα μέλη του κόμματος.

«Να το κάνει ταληράκια», ανέφερε, ζητώντας από την ηγεσία να μην αφήσει την απόφαση για την ΕΛΑΣ σε δημιουργική ασάφεια. Κατά τον ίδιο, υπάρχουν μόνο δύο καθαρές λύσεις: είτε συντεταγμένη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ακόμη και με τη συμμετοχή προοδευτικών πολιτών, είτε διάλυση και ατομικές προσχωρήσεις.

«Θα έχουμε μείζον θέμα»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε σαφές μήνυμα προς τον κ. Φάμελλο, λέγοντας ότι πρέπει «πολύ γρήγορα» να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. «Αν δεν τη φέρει, θα έχουμε μείζον θέμα. Και για τον ίδιο, το καταλαβαίνει και ο ίδιος», σημείωσε.

Με τη φράση αυτή, ο Νίκος Παππάς μετέφερε τη συζήτηση από το πεδίο της πολιτικής τακτικής στο πεδίο της ηγεσίας. Άφησε, δηλαδή, να εννοηθεί ότι εάν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορέσει να μετατρέψει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής σε συγκεκριμένη συμφωνία, τότε θα τεθεί ζήτημα για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την προεδρία του.

Ο Νίκος Παππάς περιέγραψε το δίλημμα με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο. Από τη μία, όπως είπε, υπάρχει η επιλογή μιας συντεταγμένης πολιτικής συνεργασίας. Από την άλλη, υπάρχει το σενάριο «να διαλυθούμε και ένας ένας να προσχωρεί».

Στο ίδιο πλαίσιο, απέρριψε τη λογική ατομικών μετακινήσεων προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Υπενθύμισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει θέσει ως όρο πως όποιος θέλει να ενταχθεί στο κόμμα του πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί κάποιος να παραμείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές και να αποχωρήσει «δύο μέρες πριν».

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Ο Νίκος Παππάς ξεκαθάρισε ότι η δική του θέση δεν είναι η αποχώρηση στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η πολιτική συμφωνία. «Εγώ λέω κανείς να μην φύγει», τόνισε, επιχειρώντας να διαφοροποιήσει τη γραμμή της συνεργασίας από τη λογική της αποσύνθεσης.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι εάν η Κουμουνδούρου δεν κινηθεί άμεσα, υπάρχει κίνδυνος ο ΣΥΡΙΖΑ να «βγει από την πρίζα» χωρίς να υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ιδίως σε περίπτωση πρόωρων εκλογών τον Οκτώβριο.

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Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε και σε όσους αποδίδουν τις σχετικές κινήσεις σε προσωπικές στρατηγικές ή σε διαπραγμάτευση για «καρέκλες». «Την παράταξή μου την έχω υπερασπιστεί και θα το ξανακάνω. Δεν θα δεχτώ υπονοούμενα για προσωπικές στρατηγικές», ανέφερε.