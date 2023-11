Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις διαψεύδουν ότι ζήτησαν να εκκενωθεί εντός μίας ώρας το Νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας, προσθέτοντας – στον αντίποδα – πως ανταποκρίθηκαν μόνο στα αιτήματα του διευθυντή του ιατρικού κέντρου που ζήτησε έναν ανθρωπιστικό διάδρομο για να φύγουν με ασφάλεια όσοι το επιθυμούν και μπορούν.

Η είδηση μεταδόθηκε από γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων νωρίτερα σήμερα (18/11).

The IDF allowed the evacuation of Gazans at Al-Shifa Hospital in the Gaza Strip on Saturday following a request by the director, denying reports by Qatari-owned Al Jazeera that it had ordered the full evacuation of the hospital within an hour.



