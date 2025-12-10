Δανία: Πώς αποκαλύφθηκε η γενετική ανωμαλία του δότη σπέρματος Κγελντ – 197 παιδιά απειλούνται με την εμφάνιση καρκίνου

Έχει προκαλέσει πανικό η αποκάλυψη ότι το σπέρμα ενός Δανού δότη έφερε γενετική μετάλλαξη, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, και χρησιμοποιήθηκε για τη σύλληψη σχεδόν 200 παιδιών παγκοσμίως.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας DR της Δανίας έφερε στο φως της δημοσιότητας τη συγκλονιστική υπόθεση, έπειτα από έρευνα που έκανε.

Ο DR , ο οποίος διεξήγαγε την έρευνα σε συνεργασία με άλλους 13 ευρωπαϊκούς δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, ανέφερε ότι «τουλάχιστον 197 παιδιά γεννήθηκαν χρησιμοποιώντας σπέρμα από έναν ανώνυμο Δανό δότη γνωστό ως Κγελντ, προτού η τράπεζα σπέρματος ανακαλύψει μια σοβαρή γενετική ανωμαλία».

Η ειδοποίηση στο EBS το 2020

Τον Απρίλιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος (EBS), μία κορυφαία δανέζικη τράπεζα σπέρματος και από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, ειδοποιήθηκε ότι ένα παιδί που είχε συλληφθεί μέσω δωρεά σπέρματος διαγνώστηκε με καρκίνο και είχε γενετική μετάλλαξη, είπε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

Η τράπεζα προχώρησε στην εξέταση ενός δείγματος του σπέρματος του δότη, ωστόσο ο έλεγχος δεν αποκάλυψε τη σπάνια μετάλλαξη του εν λόγω γονιδίου, TP53. Έτσι οι πωλήσεις του σπέρματος του δότη, οι οποίες είχαν διακοπεί κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, συνεχίστηκαν.

Έπειτα από τρία χρόνια, η τράπεζα σπέρματος ενημερώθηκε ξανά ότι ένα παιδί που γεννήθηκε από δωρεά είχε τη μετάλλαξη και διαγνώστηκε με καρκίνο. Έπειτα προχώρησε στην εξέταση πολλών δειγμάτων σπέρματος, τα οποία έδειξαν ότι ο δότης ήταν υγιής φορέας. Σημειώνεται ότι η διάθεση του σπέρματος του μπλοκαρίστηκε στα τέλη Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με το DR και το BBC, αυτό το σπέρμα, μεταξύ 2006 και 2022, πουλήθηκε σε 67 κλινικές σε 14 χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα.

Στη Δανία μόνο, γεννήθηκαν 99 παιδιά χάρη σε αυτή τη δωρεά.

«Η συγκεκριμένη μετάλλαξη είναι μια σπάνια και προηγουμένως άγνωστη αλλοίωση του TP53, η οποία υπάρχει μόνο σε ένα μικρό κλάσμα του σπέρματος του δότη και όχι στο υπόλοιπο σώμα του. Ο ίδιος ο δότης δεν επηρεάζεται», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος.

Η μετάλλαξη δεν μπορούσε να ανιχνευθεί μέσω προηγούμενου γενετικού ελέγχου και δεν την φέρουν όλα τα παιδιά που συνελήφθησαν μέσω αυτής της δωρεάς, τόνισε η εταιρεία, υπογραμμίζοντας ότι έχει συμβάλει στη γέννηση περισσότερων από 70.000 παιδιών παγκοσμίως τα τελευταία 20 χρόνια.

Οι απόγονοι

Τον περιορισμό στον αριθμό των απογόνων ανά δότη περιορίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο δεν υπάρχουν διεθνείς κανονισμοί που να διέπουν τον αριθμό των παιδιών που μπορεί να αποκτήσει ένας δότης εκτός συνόρων, αναφέρουν το Γαλλικό Πρακτορείο και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Στο τέλος του 2022, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Σπέρματος όρισε ως μέγιστο αριθμό 75 οικογενειών ανά δότη.