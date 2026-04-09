CNN: «Δεν έχουμε προσκληθεί σε συνομιλίες με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον» λένε Λιβανέζοι αξιωματούχοι

Καμία γνώση για συνομιλίες με το Ισραήλ στην Ουάσινγκτον δεν έχουν αξιωματούχοι από τον Λίβανο σύμφωνα το CNN.

Δύο Λιβανέζοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η κυβέρνησή τους δεν έχει ακούσει για μια πιθανή συνάντηση στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα, αφού ένας Ισραηλινός αξιωματούχος και ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου αναμένεται να ξεκινήσουν στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι έδωσε εντολή στην κυβέρνησή του να «ξεκινήσει απευθείας διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο το συντομότερο δυνατό» υπό το φως των «επαναλαμβανόμενων αιτημάτων» της χώρας.

Ωστόσο, ένας από τους Λιβανέζους αξιωματούχους δήλωσε την Πέμπτη ότι «δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις υπό πίεση». Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου και το προεδρικό μέγαρο δεν είχαν ενημερωθεί επίσημα για την πρόσκληση για έναρξη συνομιλιών, ούτε έχουν ακούσει τίποτα για μια πιθανή συνάντηση την επόμενη εβδομάδα.

Αργότερα την Πέμπτη, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει εκεχειρία στον Λίβανο, παρόλο που πιέζει για την έναρξη συνομιλιών.

Εάν οι συνομιλίες πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα, το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τους πρεσβευτές του στις ΗΠΑ, Γεχίελ Λάιτερ, και οι ΗΠΑ από τον πρεσβευτή τους στον Λίβανο, Μισέλ Ίσα, δήλωσαν Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εγκαθίδρυση «ειρηνικών σχέσεων» μεταξύ των δύο χωρών.

Οι συνομιλίες έρχονται καθώς το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει σφοδρά τον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσάς του, της Βηρυτού, σε μια θανατηφόρα στρατιωτική επίθεση.