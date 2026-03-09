Χριστοδουλίδης: “Ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο, η Τουρκία παραμένει μία κατοχική δύναμη”

Την άμεση αντίδραση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη προκάλεσε η έλευση των τουρκικών F16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου.

«Ό,τι και να φέρουν στην Κύπρο, η Τουρκία δεν παύει να είναι κατοχική δύναμη», σχολίασε σχετικά με την άφιξη τουρκικών F16 στα κατεχόμενα ο Κύπριος Πρόεδρος σε σημερινές (9/3) του δηλώσεις του στη Λάρνακα.

Την ίδια στιγμή, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο συνομιλιών Ισραήλ -Λιβάνου στην Κύπρο και υπογράμμισε ότι το πρωί συνομίλησε τηλεφωνικώς με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου χωρίς όμως να αναφέρει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Στο μεταξύ, το πρωί της Δευτέρας (9/3) έφτασαν στα Κατεχόμενα έξι F16 που όπως τονίζει η πλευρά της Τουρκίας στάλθηκαν για “λόγους ασφαλείας”.

«Η Τουρκία θα λάβει επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων αν χρειαστεί» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Στο πλαίσιο των σταδιακών σχεδιασμών που αποσκοπούν στην αύξηση της ασφάλειας της “ΤΔΒΚ”, έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας έχουν αναπτυχθεί στην “ΤΔΒΚ” από σήμερα» τονίζεται ακόμη.

Την ίδια στιγμή, σήμερα συναντιούνται επί κυπριακού εδάφους ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη με κεντρικό θέμα συζήτησης την κατάσταση στην Μέση Ανατολή.