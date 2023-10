Σφοδρή επίθεση με ανακοίνωση της προς τις ΗΠΑ εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ λίγες ώρες μετά τις ρουκέτες που έριξε προς το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα όπως ανέφερε «η κίνηση αυτή ήλθε ως απάντηση σε ισραηλινές επιθέσεις αυτή την εβδομάδα που στοίχισαν τη ζωή σε τρεις μαχητές μας».

Παράλληλα τόνισε ότι δεν την πτοεί η παρουσία του αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ, ενώ «ανακηρύσσει» τις ΗΠΑ συνυπεύθυνες για την πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας.

«Οι ΗΠΑ είναι εταίροι στην ισραηλινή επιθετικότητα και τις θεωρούμε υπεύθυνες για τη δολοφονία, το έγκλημα και την πολιορκία», αναφέρει η Χεζμπολάχ.

Hezbollah:



The U.S. is a partner in the Israeli aggression and we hold it responsible for the killing, crime, and siege.



Sending aircraft carriers to the region with the aim of raising enemy morale reveals the weakness of the Zionist military machine.



