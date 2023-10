Το Ισραήλ απάντησε άμεσα στην επίθεση που δέχθηκε με ρουκέτες από τον Λίβανο το απόγευμα της Τρίτης.

Συγκεκριμένα όπως ανέφερε το Ισραήλ μαχητικό ελικόπτερο χτύπησε παρατηρητήριο της Χεζμπολάχ ως αντίποινα για τις ρουκέτες και τα αντιαρματικά πυρά που εξαπολύθηκαν προς στρατιωτικό όχημα από λιβανέζικο έδαφος στην περιοχή Αβιβίμ.

A combat helicopter attacked another observation post of the Hezbollah terrorist organization.



A short time ago a combat helicopter attacked a Hezbollah observation post after anti-tank fire was fired from Lebanese territory at a military vehicle in the Avivim area.