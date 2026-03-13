Χεγκσεθ για τα χτυπήματα στο Ιράν: “Σήμερα τα πιο εντατικά πλήγματα – Παραμορφωμένος και τραυματίας ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ”

Στην κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αναφέρθηκε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πίτ Χέγκσεθ κατά την έκτακτη ενημέρωση του Πενταγώνου για τον πόλεμο στο Ιράν και στην Μέση Ανατολή.

Συνοδευόμενος από τον αρχηγό γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Κέιν, ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε αρχικά ότι οι ΗΠΑ «αποδεκατίζουν τον στρατό του ιρανικού καθεστώτος.

«Γνωρίζουμε ότι ο νέος λεγόμενος – όχι και τόσο – ‘’ανώτατος ηγέτης’’ είναι τραυματισμένος, και πιθανότατα παραμορφωμένος. Εξέδωσε μια δήλωση χθες, αλλά δεν υπήρξε φωνή και βίντεο. Ήταν απλώς μια γραπτή δήλωση. Το Ιράν έχει πολλές κάμερες και πολλές δυνατότητες ηχογράφησης – γιατί λοιπόν μόνο μια γραπτή δήλωση; Νομίζω ότι ξέρετε γιατί» σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός.

«Είναι φοβισμένος. Είναι τραυματισμένος. Είναι φυγάς και του λείπει η νομιμότητα. Η κατάσταση είναι χάλια γι’ αυτούς. Ποιος διοικεί; Το Ιράν μπορεί να μην το γνωρίζει καν».

«Όλες οι αμυντικές δυνάμεις του Ιράν θα καταστραφούν σύντομα… Η ηγεσία του Ιράν έχει κρυφτεί σε υπόγεια καταφύγια» δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Προηγουμένων, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ τόνισε ότι σήμερα (13/3) θα γίνουν τα πιο εντατικά χτυπήματα στο έδαφος του Ιράν, ενώ αναφέρθηκε και στα Στενά του Ορμούζ.

«Οι αναφορές ότι η κυβέρνηση Τραμπ υποτίμησε τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στο Στενό του Ορμούζ είναι γελοίες. Για δεκαετίες, το Ιράν απειλεί τη ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ. Αυτό κάνουν πάντα – προσπαθούν να κρατήσουν το Στενό όμηρο. Μήπως το CNN πιστεύει ότι δεν το λάβαμε υπόψη μας; Είναι ένα θεμελιωδώς μη σοβαρό ρεπορτάζ. Όσο πιο γρήγορα αποκτήσει ο Ντέιβιντ Έλισον αυτό το δίκτυο, τόσο το καλύτερο».

«Κοιτάζοντας ψηλά, το IRGC και το ιρανικό καθεστώς βλέπουν μόνο δύο πράγματα στο πλάι των αεροσκαφών: την Αστερόεσσα και το Αστέρι του Δαβίδ. Ο χειρότερος εφιάλτης ενός κακού καθεστώτος».

«Ξέρουμε ποιοι είναι οι καλοί τύποι σε αυτή την ιστορία. Ο αμερικάνικος λαός το ξέρει επίσης».

Σχετικέ με την επίθεση στο ιρανικό δημοτικό σχολείο του Μινάμπ, ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου παρατήρησε ότι «δεν στοχεύουμε πολίτες. Το Ιράν το κάνει. Θα διερευνήσουμε το θέμα και θα βρούμε την αλήθεια και θα την κοινοποιήσουμε όταν την έχουμε».

«Έχουμε θέσει ως προτεραιότητα τη στόχευση των δυνατοτήτων ναρκοθέτησης του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των ναρκοθετών, των ναυτικών βάσεων και των αποθηκών τους, εκτός από τους πυραύλους που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ναυτική κυκλοφορία μέσω του Στενού» επισήμανε από πλευράς του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών Νταν Κέιν.

«Αυτή είναι η τρίτη φορά σήμερα που θα αναφέρω ότι η σημερινή θα είναι η πιο πολυάσχολη μέρα μας» υπογράμμισε.