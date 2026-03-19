Χέγκσεθ: Η ατάκα που είπε στον γιο του όταν τον ρώτησε για τους νεκρούς των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή – “Πέθαναν για σένα”

Στον 13χρονο γιο του αναφέρθηκε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ κατά την διάρκεια της ενημέρωσης στο Πεντάγωνο για τον πόλεμο στο Ιράν.

Όπως αποκάλυψε, ο 13χρονος γιος του πήγε στο γραφείο του χθες (18/03) το βράδυ και το ρώτησε για τους νεκρούς στρατιώτες των ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Χέγκσεθ τον κοίταξε και του είπε: «Πέθαναν για σένα, γιε μου – για να μην χρειαστεί η γενιά σου να αντιμετωπίσει ένα πυρηνικό Ιράν».

My 13-year-old son came into my office last night while I was editing these remarks. He asked about the war—and the families I met at Dover.



I looked at him and said: they died for you, son—so that your generation doesn’t have to deal with a nuclear Iran. pic.twitter.com/ak9wz1NNBq— Clash Report (@clashreport) March 19, 2026

«Θα το φέρουμε εις πέρας. Θα τιμήσουμε τη θυσία τους. Η θυσία τους δεν κάνει παρά να ενισχύει τη δέσμευσή μας», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το Πεντάγωνο, οι ΗΠΑ έχουν πλήξει μέχρι στιγμής περίπου 7.000 στόχους στην επικράτεια του Ιράν, περισσότερα από 40 ιρανικά πλοία ναρκοθέτησης και 11 υποβρύχια. «Οι στόχοι μας, που δόθηκαν απευθείας από τον πρόεδρό μας, παραμένουν ακριβώς αυτοί που ήταν την πρώτη μέρα», τόνισε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται για στόχους των μέσων ενημέρωσης ή νέους στόχους. «Είναι επικεντρωμένοι και εντός σχεδίου».

Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε ακόμη ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καθορισμένο χρονοδιάγραμμα ή προθεσμία για τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν απαριθμώντας τους στόχους που έχει θέσει ο στρατός των ΗΠΑ. «Δεν θέλουμε να ορίσουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση βρίσκεται «εντελώς εντός χρονοδιαγράμματος». «Στο τέλος, θα εξαρτηθεί από τον πρόεδρο να αποφασίσει πότε θα πούμε: ‘Εντάξει, πετύχαμε τους στόχους μας’».

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, Νταν Κέιν, τόνισε ότι ο αμερικανικός στρατός παραμένει σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων και χτυπά κάθε μέρα βαθύτερα στο ιρανικό έδαφος. Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον ομάδων πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν στο Ιράκ.

«Τα AH-64 πλήττουν ομάδες πολιτοφυλακής που συνδέονται με το Ιράν για να βεβαιωθούμε ότι καταπνίξαμε οποιαδήποτε απειλή στο Ιράκ κατά των αμερικανικών δυνάμεων ή συμφερόντων», δήλωσε ο Κέιν.