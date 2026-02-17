Χαβάη: Ξύπνησε ξανά το ηφαίστειο Κιλαουέα – Εκτόξευσε λάβα σε ύψος 400 μέτρων (βίντεο)

Σε έντονη δραστηριότητα βρίσκεται από την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, όπως έκανε γνωστό το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS).

Εικόνες και βίντεο δείχνουν πελώριες ρωγμές στον κρατήρα του ηφαιστείου από τις οποίες εκτοξεύεται λάβα και πυκνά νέφη καπνού και τέφρας πάνω από το Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων στη Χαβάη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η λάβα από τον νότιο αεραγωγό έφθασε σε ύψος έως και 400 μέτρων, ενώ από τον βόρειο περίπου 300 μέτρων.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, πρόκειται για το 42ο επεισόδιο εκρηκτικής δραστηριότητας από τις 23 Δεκεμβρίου 2024, με την έκρηξη να ξεκινάει στις 13:50 τοπική ώρα και να διαρκεί περίπου 9 ώρες και 48 λεπτά.

Η δραστηριότητα εντοπίζεται εντός του κρατήρα Halemaʻumaʻu, όπου το Κιλαουέα παρουσιάζει διαλείπουσες εκρήξεις τους τελευταίους μήνες.