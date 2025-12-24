Χαβάη: Το ηφαίστειο Κιλαουέα εκτόξευσε λάβα έως 420 μέτρα (Βίντεο)

Συνεχίζει να “βρυχάται” το Κιλαουέα, ένα από τα ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη, το οποίο βρίσκεται στη Χαβάη, και εκτόξευσε λάβα σε τεράστια ύψη.

Ειδικότερα, χθες, Τρίτη (23/12) μία ακόμη μεγάλη έκρηξη καταγράφηκε στο ηφαίστειο Κιλαουέα της Χαβάης και εκτόξευσε καυτή λάβα σε ύψος 420 μέτρων.

Το «επεισόδιο 39», όπως καταχωρήθηκε στο αρχείο του USGS, κορύφωσε τη δραστηριότητά του σήμερα, μία ημέρα μετά, προσφέροντας για πολλές ώρες εντυπωσιακές εικόνες.

Υπολογίζεται μάλιστα ότι από χθες έως σήμερα, απελευθερώθηκαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια κυβικά λάβας.