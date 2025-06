Σημαντικές συνέπειες με διεθνή αντίκτυπο έχει προκαλέσει η μαζική ισραηλινή επίθεση εναντίον στόχων στο Ιράν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24, έκλεισαν οι εθνικοί εναέριοι χώροι του Ισραήλ, του Ιράν, του Ιράκ και της Ιορδανίας, με τις αεροπορικές εταιρείες να αλλάζουν διαδρομές ή να ακυρώνουν πτήσεις, προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων.

Flights clearing Iran and Iraq after airspace closures in both countries following strikes by Israel in Iran. pic.twitter.com/lefDHnAsoD