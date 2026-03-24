Χαμός στην Τουρκία: Βίντεο δείχνει τον Ερντογάν “επόμενο στόχο” στην λίστα του IDF

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στην Τουρκία λόγω ενός ΑΙ βίντεο που δείχνει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ως τον επόμενο στόχο του Ισραηλινού στρατού.

Μετά την εξόντωση άλλων ηγετικών μορφών του σιϊτικού Ισλάμ όπως ο άλλοτε επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα και τον τέως ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο “επόμενος στόχος” είναι ο Ερντογάν σύμφωνα με το βίντεο.

Το βίντεο, που δείχνει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να λαμβάνει τον «επόμενο αριθμό» για εξόντωση από τον IDF. Τούρκοι στα κοινωνικά δίκτυα κάνουν λόγο για «αναίσχυντο βίντεο», ενώ δεν λείπουν οι απειλές κατά του δημιουργού.