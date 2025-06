Ένα πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης, 17 Ιουνίου 2025, σε αεροσκάφος της εταιρείας Southwest Airlines στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, λίγο πριν την απογείωση. Μια μεθυσμένη γυναίκα προκάλεσε χάος και βίαιη επίθεση σε άλλη επιβάτισσα, αναγκάζοντας το πλήρωμα να επέμβει και τις αρχές να προβούν σε σύλληψη.

Πρόκειται για την Leanna Perry, 32 ετών, η οποία επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος ευρισκόμενη ήδη σε κατάσταση μέθης. Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, η Perry επιτέθηκε φραστικά σε μια συνεπιβάτισσά της, χρησιμοποιώντας προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, όπως «άχρηστη χοντρή».

Ωστόσο, η κατάσταση εκτραχύνθηκε γρήγορα, με την 32χρονη να τραβάει βίαια τα μαλλιά του θύματος, προκαλώντας πανικό στην καμπίνα.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους επενέβη άμεσα και κατάφερε να ακινητοποιήσει την Perry. Παρόλα αυτά, η μεθυσμένη γυναίκα δεν έδειξε να χάνει το… κέφι της. Συνέχισε να βρίζει και να κλωτσά στον αέρα, εκτοξεύοντας μάλιστα χυδαία σχόλια προς το θύμα της, αναφερόμενη με ιδιαίτερα προσβλητικό τρόπο στα προσωπικά της.

Η Leanna Perry συνελήφθη τελικά με την κατηγορία της σωματικής βλάβης. Πριν παραδοθεί στις αρχές, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης για ιατρική αξιολόγηση.

Η εταιρεία Southwest Airlines επιβεβαίωσε το περιστατικό με επίσημη ανακοίνωσή της: «Η πελάτισσα που εμπλέκεται στο περιστατικό απομακρύνθηκε από την πτήση. Επαινούμε την ομάδα μας για τον επαγγελματισμό τους κατά τη διάρκεια του συμβάντος».

