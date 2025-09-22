Χαμάς: Επιστολή στον Τραμπ για εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα με αντάλλαγμα να αφήσει τους μισούς ομήρους

Επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε η Χαμάς για εκεχειρία 60 ημερών στη Γάζα με αντάλλαγμα να αφήσει τους μισούς ομήρους.

Η Χαμάς έστειλε επιστολή στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζητώντας του να εγγυηθεί μια 60ήμερη εκεχειρία στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση των μισών από τους ομήρους που κρατά, αναφέρει το Fox News, επικαλούμενο έναν ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ και μια πηγή που εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις. Μια πηγή που γνωρίζει το θέμα επιβεβαιώνει την αναφορά στους Times of Israel.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επιστολή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κατάρ και θα παραδοθεί στον Τραμπ αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Μια πηγή λέει στο Channel 12 news ότι η Χαμάς δεν έχει υπογράψει ακόμη την επιστολή, αλλά μπορεί να το κάνει τις επόμενες ημέρες.

Το Κατάρ έχει αναστείλει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για μια συμφωνία απελευθέρωσης των υπόλοιπων 48 ομήρων στη Γάζα, αφότου το Ισραήλ επιχείρησε να εξαλείψει την ηγεσία της Χαμάς στη Ντόχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.