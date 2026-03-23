CBS News: Το Στενό του Ορμούζ είναι γεμάτο με περίπου δώδεκα ιρανικές νάρκες, λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι

Στο γεγονός ότι το Στενό του Ορμούζ είναι γεμάτο με περίπου δώδεκα ιρανικές νάρκες, στέκονται Αμερικανοί αξιωματούχοι σύμφωνα με το CBS News.

Εν μέσω απαιτήσεων της κυβέρνησης Τραμπ προς την Τεχεράνη να διατηρήσει την ελεύθερη ροή του εμπορίου στο Στενό του Ορμούζ, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS News ότι υπάρχουν τουλάχιστον δώδεκα υποβρύχιες νάρκες μέσα από το ζωτικής σημασίας πέρασμα, σύμφωνα με τρέχουσες εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι έχουν δει τις τρέχουσες αξιολογήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών και μίλησαν στο CBS News υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ευαίσθητα ζητήματα εθνικής ασφάλειας, δήλωσαν ότι οι νάρκες που χρησιμοποιεί επί του παρόντος το Ιράν στο στενό είναι οι νάρκες Maham 3 και Maham 7, ιρανικής κατασκευής.

Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο αριθμός ήταν λιγότερος από δώδεκα.

Τη Δευτέρα το πρωί, ο Πρόεδρος Τραμπ απέσυρε την απειλή του να «εξαλείψει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας εάν το Ιράν συνέχιζε να μπλοκάρει το στενό. Ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι ο απεσταλμένος του στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

«Αυτό θα ανοίξει πολύ σύντομα, αν αυτό λειτουργήσει», δήλωσε ο πρόεδρος για το στενό και το τελευταίο διπλωματικό τέχνασμα. Ο κ. Τραμπ είπε ότι η ροή πετρελαίου στο στενό θα ελέγχεται από κοινού «από εμένα και τον Αγιατολάχ, όποιος κι αν είναι ο Αγιατολάχ».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αρνήθηκε ότι είχαν πραγματοποιηθεί απευθείας συνομιλίες. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κατηγόρησαν τον κ. Τραμπ ότι θέλει να κερδίσει χρόνο.

Το Maham 3 είναι μια αγκυροβολημένη ναυτική νάρκη που χρησιμοποιεί μαγνητικούς και ακουστικούς αισθητήρες για την ανίχνευση κοντινών σκαφών χωρίς φυσική επαφή. Μπορεί να εμπλακεί σε στόχους σε απόσταση περίπου 10 ποδιών, αναλύοντας την κίνηση για να προσδιορίσει την πιο αποτελεσματική στιγμή ενεργοποίησης. Ένας ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης ελέγχει πότε η νάρκη είναι ενεργή, ενώ ο ένας μαγνητικός και οι δύο παθητικοί ακουστικοί αισθητήρες της μπορούν να διαμορφωθούν μέσω κωδικοποιημένων εισόδων, επιτρέποντας ευέλικτη και απλοποιημένη λειτουργία, σύμφωνα με τον ιστότοπο Collective Awareness to Unexploded Ordnance, μια πλατφόρμα που συνδέει την κοινότητα εξουδετέρωσης εκρηκτικών πυρομαχικών για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη βελτίωση της παγκόσμιας ευαισθητοποίησης σχετικά με τα μη εκραγέντα πυρομαχικά και τους σχετικούς κινδύνους.

Το ιρανικής κατασκευής Maham 7 , γνωστό ως «νάρκη που κολλάει» , που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια σε έκθεση όπλων το 2015, είναι ένα πιο ασύλληπτο ναυτικό όπλο. Η συσκευή, μια συμπαγής νάρκη υψηλής εκρηκτικότητας με πεταλίδες, σχεδιασμένη να βρίσκεται κατά μήκος του βυθού, βασίζεται σε έναν συνδυασμό ακουστικών και τριαξονικών μαγνητικών αισθητήρων για την ανίχνευση κοντινών πλοίων. Στους επιδιωκόμενους στόχους της περιλαμβάνονταν μεσαίου μεγέθους πλοία, αποβατικά σκάφη και μικρότερα υποβρύχια.

Ευέλικτο στην ανάπτυξη, μπορεί να απελευθερωθεί από σκάφη επιφανείας ή να ριφθεί από αεροσκάφη και ελικόπτερα, ακόμη και σε σχετικά ρηχά νερά. Το σχήμα του Maham 7 έχει σχεδιαστεί για να διασκορπίζει τα εισερχόμενα κύματα σόναρ, γεγονός που περιπλέκει την ανίχνευση από συστήματα ναρκαλιείας, επιτρέποντάς του να παραμένει κρυμμένο μέχρι να περάσει ένας στόχος εντός εμβέλειας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Collective Awareness to Unexploded Ordnance.

Σε επικοινωνία που είχε με το CBS News τη Δευτέρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε: «Το Υπουργείο Πολέμου κατέστρεψε πάνω από 40 ναρκοθετικά σκάφη για να εμποδίσει το Ιράν από το να προσπαθήσει να διαταράξει την ελεύθερη ροή ενέργειας. Και χάρη στον Πρόεδρο Τραμπ, πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο συμφώνησαν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια».

Την περασμένη εβδομάδα, ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η κύρια μονάδα που διεξάγει αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, συνεχίζει να στοχεύει και να καταστρέφει εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναρκών και ναυτικές αποθήκες πυρομαχικών.

«Συνεχίζουμε να κυνηγάμε και να σκοτώνουμε επιπλέοντα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 120 σκαφών και 44 ναρκοθετών, και η πίεση θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Κέιν.

Ο Κέιν υπογράμμισε επίσης τη στόχευση του νησιού Kharg από τον αμερικανικό στρατό, όπου το Ιράν διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης και ανάπτυξης ναρκών. Ο ναύαρχος Brad Cooper, διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, έχει επιβλέψει περισσότερες από 90 επιθέσεις ακριβείας στην περιοχή.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το CBS News ανέφερε ότι το Ιράν ετοιμαζόταν να αναπτύξει ναυτικές νάρκες στο Στενό του Ορμούζ σε μια προσπάθεια να διαταράξει περαιτέρω βασικές ναυτιλιακές οδούς.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS News ότι το Ιράν χρησιμοποιούσε μικρότερα σκάφη που μπορούν να μεταφέρουν δύο έως τρεις νάρκες το καθένα για να τα τοποθετήσει στο στενό. Ενώ μια επίσημη αναφορά για το ναυπηγικό απόθεμα του Ιράν δεν είναι δημόσια διαθέσιμη, οι εκτιμήσεις με την πάροδο των ετών κυμαίνονταν από περίπου 2.000 έως 6.000 ναυτικές νάρκες που παράγονταν κυρίως από το Ιράν, την Κίνα ή τη Ρωσία – ακόμη και νάρκες που χρονολογούνται από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Μια έκθεση του 2019 της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας ανέφερε ότι το Ιράν είχε ένα ναυπηγικό απόθεμα άνω των 5.000 που θα μπορούσε να αναπτυχθεί γρήγορα μέσω «μικρών σκαφών υψηλής ταχύτητας εξοπλισμένων ως ναρκοθέτες».

Μετά το ρεπορτάζ του CBS News, ο κ. Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social: «Εάν το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στο Στενό του Ορμούζ και δεν έχουμε αναφορές ότι το έχει κάνει, θέλουμε να απομακρυνθούν ΑΜΕΣΩΣ!»

Την ίδια ημέρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δημοσίευσε αποχαρακτηρισμένα πλάνα αεροπορικών επιδρομών σε 16 ναρκοθέτες κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, συμπεριλαμβανομένων των CNN και Reuters, ανέφεραν νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το Ιράν είχε τοποθετήσει νάρκες.

Εν τω μεταξύ, οι υπολειμματικές επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν γίνει αισθητές στο εξωτερικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα του.

Περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου διέρχονταν από το στενό πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Οι εγχώριες τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί σταθερά έκτοτε, κατά μέσο όρο περίπου ένα δολάριο ανά γαλόνι, σύμφωνα με το GasBuddy.com .

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση του CBS News δείχνει ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών έχει αρνητική άποψη για τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν. Ενώ το 43% δήλωσε ότι η σύγκρουση με το Ιράν πηγαίνει «πολύ έως κάπως καλά», το 57% ανέφερε ότι ήταν «πολύ έως κάπως άσχημα». Συνολικά, το 62% αποδοκιμάζει τον χειρισμό του πολέμου στο Ιράν από τον κ. Τραμπ και το 38% δηλώνει ότι τον εγκρίνει.

Οι μετοχές σημείωσαν απότομη άνοδο τη Δευτέρα, αντιστρέφοντας την αρχική απαισιοδοξία μετά τη δήλωση του κ. Τραμπ ότι θα καθυστερήσει την προθεσμία που έθεσε για το Ιράν σχετικά με το στενό, δεδομένου του ισχυρισμού του για παραγωγικές ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ανέβηκε πάνω από 1.000 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,4% στις 46.654. ​​Η ευρύτερη αγορά ακολούθησε το παράδειγμά του: ο S&P 500 κέρδισε 2,1%, ενώ ο Nasdaq Composite, με μεγάλη βαρύτητα στις εταιρείες τεχνολογίας, σημείωσε άνοδο 2,4%.