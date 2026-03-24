Bloomberg: Τα κράτη του Κόλπου εξετάζουν στρατιωτικές επιλογές για την αντιμετώπιση της κλιμάκωσης του Ιράν

Τις στρατιωτικές τους επιλογές φαίνεται να εξετάζουν τα κράτη του Κόλπου σύμφωνα με όσα αναφέρει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα, όπως τονίζει το δημοσίευμα οι γείτονες του Ιράν εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν και θα μπορούσαν να πιεστούν να το κάνουν εάν η Τεχεράνη επιτεθεί σε κρίσιμες υποδομές τους, σύμφωνα με αρκετά άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση.

Τα πιο ισχυρά κράτη του Κόλπου, ιδίως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χάνουν την υπομονή τους με τις ιρανικές επιθέσεις που έχουν ήδη πλήξει λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια, δήλωσαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστούν προκειμένου να μιλήσουν ελεύθερα. Αλλά θα συμμετάσχουν στον πόλεμο μόνο εάν η Τεχεράνη πραγματοποιήσει τις απειλές της να επιτεθεί σε ζωτικές υποδομές ενέργειας και ύδρευσης του Κόλπου – ένα υψηλό όριο, πρόσθεσαν οι άνθρωποι.

Τα περισσότερα κράτη του Κόλπου οδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, με ορισμένες εξαιρέσεις, όπως το Ομάν, το οποίο θέλει να διατηρήσει τον ρόλο του ως μεσολαβητή, ανέφεραν οι πηγές. Ωστόσο, είναι επιφυλακτικά ως προς την ένταξή τους στον πόλεμο, δεδομένου ότι το Ιράν θα μπορούσε να κλιμακώσει τις επιθέσεις του εναντίον τους. Θα μπορούσαν επίσης να καταλήξουν σε μια κατάσταση όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συνάψει συμφωνία με την Τεχεράνη και θα μείνουν να αντιμετωπίσουν ένα τραυματισμένο, θυμωμένο καθεστώς, πρόσθεσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης στην περιοχή.

Πολλές κυβερνήσεις φοβούνται επίσης ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί ακόμη και αν δεν συμμετάσχουν στον πόλεμο, ανέφεραν οι άνθρωποι.

Ο πόλεμος έχει ανατρέψει τις σχέσεις του Ιράν με τους σουνίτες Άραβες γείτονές του. Η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων πέντε ετών προσπαθώντας να σταθεροποιήσουν τους δεσμούς τους με την Ισλαμική Δημοκρατία – ένα σιιτικό θεοκρατικό καθεστώς που θεωρούν εδώ και καιρό ότι προσπαθεί να επεκτείνει την ιδεολογία και την επιρροή του στην υπόλοιπη περιοχή – σε μεγάλο βαθμό για να αποτρέψει το είδος της σύγκρουσης που μαίνεται τώρα.

Τις τελευταίες 24 ώρες, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ αναχαίτισαν drones και πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν. Το Ιράν υποστηρίζει ότι τα κράτη του Κόλπου αποτελούν νόμιμους στόχους επειδή οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο και τα εδάφη τους για να του επιτεθούν – ένας ισχυρισμός που απορρίπτουν όλα.

Οι εκπρόσωποι των υπουργείων Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ο Ματζέντ αλ-Ανσάρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ότι τα κράτη του Κόλπου θα πρέπει να βρουν τρόπους να συνυπάρξουν με το Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία, μια χώρα 90 εκατομμυρίων κατοίκων, βρίσκεται ακριβώς απέναντι από αυτά στον Περσικό Κόλπο. «Εξαρτάται από τους Ιρανούς μετά από αυτόν τον πόλεμο να αποφασίσουν πώς θα ανοικοδομήσουν την εμπιστοσύνη», δήλωσε ο αλ-Ανσάρι.

Εάν ο Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του να καταλάβει το νησί Kharg — μέσω του οποίου εξάγεται το 90% του ιρανικού αργού πετρελαίου — αυτό θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αντίδραση από την Τεχεράνη σε όλη την περιοχή, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο που βρίσκεται κοντά στις υπηρεσίες ασφαλείας. Ζήτησαν να μην κατονομαστούν για να συζητήσουν εσωτερικές διαβουλεύσεις.

Τα αμερικανικά στρατεύματα που απαιτούνται για την αποστολή πιθανότατα θα σταλούν από τα ΗΑΕ, τα οποία φιλοξενούν την αεροπορική βάση Αλ Ντάφρα, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος, υπογραμμίζοντας τον τρόπο σκέψης της Τεχεράνης για μια τέτοια κίνηση. Εάν τα Εμιράτα το επιτρέψουν, το Ιράν θα απαντήσει με μια σοβαρή επίθεση στο πλούσιο κράτος του Κόλπου, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Εάν οι ΗΠΑ καταλάβουν το νησί, το Ιράν δεν θα διστάσει να το βομβαρδίσει, ακόμη και αν αυτό σημαίνει τεράστιες οικονομικές απώλειες για το καθεστώς, και θα τοποθετήσει νάρκες στο στενό και στον ίδιο τον Περσικό Κόλπο, πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Δεν υπήρξε άμεση απάντηση σε αίτημα για σχολιασμό προς την ιρανική κυβέρνηση μέσω της πρεσβείας της χώρας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Αυτός δεν είναι ο πόλεμός μας, αλλά το Ιράν τον κάνει δικό μας», δήλωσε ο Mohammed Baharoon, διευθυντής του B’huth, του Κέντρου Έρευνας Δημόσιας Πολιτικής του Ντουμπάι.

Εάν το Ιράν παραμείνει στην τρέχουσα πορεία της στόχευσης κρατών του Κόλπου και του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ, αυτό μπορεί να αναγκάσει τις χώρες της περιοχής να συγκροτήσουν έναν συνασπισμό για να αντιμετωπίσουν την «κρατική τρομοκρατία» της Τεχεράνης, είπε. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να είναι παρόμοιος με αυτόν που συγκροτήθηκε για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία.

Το Ιράν άρχισε να χρεώνει τέλη διέλευσης σε ορισμένα εμπορικά πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, ένα ακόμη σημάδι του ελέγχου της Τεχεράνης επί του σημαντικότερου θαλάσσιου ενεργειακού καναλιού στον κόσμο.

Πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Από την έναρξη του πολέμου, το Ιράν έχει εκτοξεύσει σχεδόν 5.000 πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον κρατών του Κόλπου. Έχει στοχεύσει υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αεροδρόμια, αμερικανικές βάσεις και σε πολλές περιπτώσεις κατοικημένες περιοχές, διπλωματικές περιοχές και τουριστικά αξιοθέατα, με τα ΗΑΕ να υφίστανται το κύριο βάρος αυτής της επιθετικότητας. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε αραβικά έθνη του Κόλπου.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να στοχοποιήσει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν εάν δεν ανοίξει ξανά τη θάλασσα του Ορμούζ — μια απειλή την οποία στη συνέχεια ανέστειλε για πέντε ημέρες για να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία. Το Ιράν κατονόμασε γρήγορα σταθμούς παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ που θα χτυπούσε σε αντίποινα.

Τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι «εξάρθρωσαν ένα τρομοκρατικό δίκτυο που χρηματοδοτούνταν από τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και το Ιράν και συνέλαβαν τα μέλη του». Την ίδια εβδομάδα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι είχε επίσης αποκαλύψει πυρήνες που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ και σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν πράξεις δολιοφθοράς και ένα «τρομοκρατικό σχέδιο με στόχο ζωτικές εγκαταστάσεις στη χώρα». Η Χεζμπολάχ, μια μαχητική ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Όλα αυτά οδηγούν τα κράτη του Κόλπου στην συνειδητοποίηση ότι πρέπει τώρα να κάνουν περισσότερα συλλογικά και με τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους συμμάχους τους, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος του Κόλπου.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι τα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου έχουν εντείνει σημαντικά τον συντονισμό για την ανταλλαγή πληροφοριών και πληροφοριών σχετικά με πιθανές συνωμοσίες από το Ιράν και τους αντιπροσώπους του. Οι στόχοι είναι η προστασία ζωτικών υποδομών, η διασφάλιση της συλλογικής επισιτιστικής ασφάλειας και η αντιμετώπιση σεναρίων έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με τυχόν επιπτώσεις από επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Ενώ κάθε χώρα έχει κινητοποιήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες για να αμυνθεί, υπάρχουν συζητήσεις για το τι μπορεί να γίνει από κοινού για να αντιμετωπίσουμε το Ιράν με τη βοήθεια διεθνών συμμάχων, δήλωσαν ο ίδιος αξιωματούχος και ένας άλλος.

Η στρατιωτική δράση κατά του Ιράν ήταν μια επιλογή που συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, με στόχο την επίτευξη κοινής απάντησης, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Στη συνάντηση συμμετείχαν όλα τα κράτη του Κόλπου εκτός από το Ομάν, και σε αυτήν συμμετείχαν περιφερειακές δυνάμεις όπως η Αίγυπτος, το Πακιστάν και η Τουρκία. Αυτές οι τρεις χώρες έχουν αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διπλωματία με το Ιράν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς οι χώρες του Κόλπου κάνουν πίσω.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό για τους Ιρανούς να καταλάβουν ότι το βασίλειο, αλλά και οι εταίροι του που έχουν δεχθεί επιθέσεις και όχι μόνο, διαθέτουν πολύ σημαντικές δυνατότητες και δυνατότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν σε περίπτωση που επιλέξουν να το πράξουν», δήλωσε ο Σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών, πρίγκιπας Φαϊζάλ Μπιν Φαρχάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη συνάντηση. «Η υπομονή που επιδεικνύεται δεν είναι απεριόριστη».

Ενώ η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί να τάσσεται υπέρ της διπλωματίας και δεν έχει υποστηρίξει ανοιχτά την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, είναι έτοιμη να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον της Τεχεράνης εάν αυτή πλήξει τις υποδομές της, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του Ριάντ.

Μεταξύ όλων των κρατών του Κόλπου, τα ΗΑΕ είναι αυτά που δείχνουν πιο έντονα ότι κάποιο είδος συλλογικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν μπορεί να είναι αναπόφευκτο σε αυτό το στάδιο.

«Δεν θα εκβιαστούμε ποτέ από τρομοκράτες», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Σεΐχης Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ, σε ανάρτηση στο X την Κυριακή.

Την ίδια ημέρα, ο Ανουάρ Γκαργκάς , ανώτερος διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ , δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα ήταν ικανοποιημένη με μια εκεχειρία που δεν συνοδεύεται από μια μακροπρόθεσμη λύση για τον περιορισμό της «πυρηνικής απειλής, των πυραύλων, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και του εκφοβισμού των στενών» του Ιράν.

«Είναι αδιανόητο αυτή η επιθετικότητα να μετατραπεί σε μόνιμη κατάσταση απειλής», είπε.