Bloomberg: Η Τουρκία εξετάζει την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία

Την πιθανότητα να επιστρέφει τα αντιαεροπορικά συστήματα S-400 που είχε προμηθευτεί από τη Ρωσία πριν από σχεδόν δέκα χρόνια εξετάζει η Τουρκία, κάτι το οποίο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την απόκτηση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Blomberg, αυτό το ζήτημα το έθεσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Ρώσο ομόλογο του Βλαντίμιρ Πούτιν, μέσα στο πλαίσιο της συνάντησης που είχαν την προηγούμενη εβδομάδα στο Τουρκμενιστάν, μετά από αντίστοιχες επαφές που είχαν ήδη γίνει μεταξύ αξιωματούχων των δύο πλευρών.

Σημειώνεται ότι η τουρκική προεδρία και το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Επίσης το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι τέθηκε τέτοιο αίτημα κατά τη διάρκεια της συνάντησης μεταξύ των δύο ηγετών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, συζητήθηκαν τόσο η κατοχή των πυραύλων S-400 από την Τουρκία όσο και η επιθυμία της να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35.

Ο Τομ Μπαράκ, στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου και πρέσβης στην Τουρκία, νωρίτερα αυτόν τον μήνα δήλωσε ότι η Άγκυρα πλησιάζει στην εγκατάλειψη των S-400, προβλέποντας ότι το ζήτημα θα μπορούσε να επιλυθεί τους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες.

Οι πηγές του Bloomberg αναφέρουν ότι η Τουρκία αναμένει ότι ο ρόλος της ως μεσολαβητής μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα ενθαρρύνει τη Μόσχα να είναι δεκτική στο αίτημα.

Επίσης η Άγκυρα ζητά επιστροφή χρημάτων για τα δισεκατομμύρια δολάρια που δαπάνησε για την αγορά του συστήματος αεράμυνας S-400.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αυτό ανοίγει το ενδεχόμενο η Τουρκία να ζητήσει μείωση στον λογαριασμό των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, προσθέτοντας ωστόσο ότι κάτι τέτοιο θα πρέπει να συζητηθεί και να συμφωνηθεί μέσω διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι πηγές, το κόστος των πυραύλων και των ραντάρ των S-400 είναι μικρό σε σχέση με το διπλωματικό όφελος που θα μπορούσε να αποκομίσει η Τουρκία από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ – και κυρίως από τον Τραμπ – εάν αποφασίσει να αποδεσμευτεί από το σύστημα.