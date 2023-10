Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έστειλε νέο μήνυμα κατά την παρουσία του στο Τελ Αβίβ, στο οποίο βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα ο Μπάιντεν παραχώρησε νέα συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Τετάρτης όπου μεταξύ άλλων τόνισε για μια ακόμη φορά πως οι ΗΠΑ είναι στο πλευρό του Ισραήλ και του πρωθυπουργού της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η Χαμάς διέπραξε φρικαλεότητες που θυμίζουν τις χειρότερες καταστροφές του ISIS» ανέφερε αρχικά ο Τζο Μπάιντεν.

«Ο κόσμος καθόταν και έβλεπε τις καταστροφές στις 7 Οκτωβρίου. Δεν θα μείνουμε άπραγοι ποτέ ξανά. Ούτε σήμερα ούτε αύριο ούτε ποτέ. Σε αυτούς που ζουν στο κενό, περιμένοντας απεγνωσμένα να μάθουν τη μοίρα ενός αγαπημένου προσώπου τους, ειδικά των οικογενειών τους, των ανθρώπων τους που είναι όμηροι, θέλω να πω ότι δεν είστε μόνοι», είπε μεταξύ άλλων ο Τζο Μπάιντεν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε παράλληλα ότι η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς ήταν η πιο θανατηφόρα ημέρα για τους Εβραίους από το Ολοκαύτωμα.

I have come to Israel with a simple message:



You are not alone.



As long as the United States stands – and we will stand forever – you will not be alone.