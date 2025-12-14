Τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία: Πυροβολισμοί σε δημοφιλή παραλία του Σίνδεϊ

Στην παραλία Μπόνταϊ του Σίνδεϊ στην Αυστραλία σημειώθηκε τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς από δύο ενόπλους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Morning Herald, υπάρχουν αναφορές για πολλούς πυροβολισμούς στη διάσημη αυτή παραλία της Αυστραλίας, αν και δεν είναι ξεκάθαρο προς το παρόν αν υπάρχουν θύματα.

“Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο”, τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.

BREAKING: Video shows gunmen opening fire at Bondi Beach in Sydney, Australia, reports of multiple victims. pic.twitter.com/aL9lvRJWMU— AZ Intel (@AZ_Intel_) December 14, 2025

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

“Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας”, δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.