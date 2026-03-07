Αυστηρή προειδοποίηση Φιντάν σε Ιράν: “Να είστε πολύ προσεκτικοί”
"Δεν αποτελεί σωστή στρατηγική η στοχοποίηση πολιτικών υποδομών χωρών"
Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, έστειλε προειδοποίηση προς το Ιράν σχετικά με πύραυλο που εκτοξεύτηκε προς τουρκικό έδαφος.
Σε δηλώσεις του το βράδυ του Σαββάτου (07/03), ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι η Τουρκία επικοινώνησε με την ιρανική πλευρά για το περιστατικό. «Μιλήσαμε με τους Ιρανούς φίλους μας για τον πύραυλο που εκτοξεύτηκε προς την Τουρκία», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο Χακάν Φιντάν σημείωσε πως, εάν πρόκειται για πύραυλο που έχασε την πορεία του, πρόκειται για διαφορετική περίπτωση, προειδοποίησε όμως ότι αν επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά, η Τουρκία αναμένει ιδιαίτερη προσοχή από την ιρανική πλευρά.
«Αν πρόκειται για έναν πύραυλο που έχει χάσει την πορεία του, είναι άλλο θέμα, αλλά αν αυτό συνεχιστεί, η συμβουλή μας είναι να είστε πολύ προσεκτικοί», είπε.
Παράλληλα, τόνισε ότι κανείς δεν θα πρέπει να εμπλακεί σε μια τέτοια επικίνδυνη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί σωστή στρατηγική η στοχοποίηση πολιτικών υποδομών χωρών που δεν επιτρέπουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους ή τη δημιουργία ξένων στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός τους.
Όπως πρόσθεσε, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να εξυπηρετήσει, σε κάποιο βαθμό, τον επεκτατισμό του Ισραήλ που εκδηλώνεται αυτή την περίοδο στην περιοχή.
