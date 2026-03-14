Axios: Το γαλλικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο περιλαμβάνει την αναγνώριση του Ισραήλ

Στο σχέδιο της Γαλλίας και του Εμανουέλ Μακρόν για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο στέκεται με άρθρο του το Axios.

Συγκεκριμένα, η γαλλική κυβέρνηση έχει συντάξει μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο, η οποία θα απαιτούσε από την κυβέρνηση του Λιβάνου να κάνει το πρωτοφανές βήμα της αναγνώρισης του Ισραήλ, δήλωσαν στο Axios τρεις πηγές που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες.

Το γαλλικό πλαίσιο θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση του πολέμου , να αποτρέψει μια παρατεταμένη ισραηλινή κατοχή του νότιου Λιβάνου, να αυξήσει τη διεθνή πίεση για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και να ανοίξει την πόρτα σε μια ιστορική ειρηνευτική συμφωνία.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου αποδέχτηκε το σχέδιο ως βάση για ειρηνευτικές συνομιλίες, ανησυχώντας βαθιά ότι ο ανανεωμένος πόλεμος —που πυροδοτήθηκε από τις πυραυλικές επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ— θα μπορούσε να καταστρέψει τη χώρα.

Σύμφωνα με τη γαλλική πρόταση, το Ισραήλ και ο Λίβανος θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις — με την υποστήριξη των ΗΠΑ και της Γαλλίας — για μια «πολιτική διακήρυξη» που θα συμφωνηθεί εντός ενός μήνα.

Οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν σε επίπεδο ανώτερων διπλωματών πριν προχωρήσουν σε ανώτερους πολιτικούς ηγέτες. Γάλλοι αξιωματούχοι θέλουν οι συνομιλίες να πραγματοποιηθούν στο Παρίσι, ανέφεραν οι πηγές.

Οι πηγές αναφέρουν ότι η προτεινόμενη διακήρυξη θα περιλαμβάνει την αρχική αναγνώριση του Ισραήλ από τον Λίβανο και μια δέσμευση της λιβανέζικης κυβέρνησης να σεβαστεί την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Ισραήλ.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα επιβεβαιώσουν επίσης τη δέσμευσή τους στο ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο τερμάτισε τον πόλεμο του 2006, καθώς και στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του 2024.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου θα δεσμευτεί να αποτρέψει επιθέσεις κατά του Ισραήλ από το έδαφός της και να εφαρμόσει το δικό της σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την απαγόρευση της στρατιωτικής της δραστηριότητας.

Η γαλλική πρόταση προβλέπει την αναδιάταξη των Λιβανέζικων Ενόπλων Δυνάμεων νότια του ποταμού Λιτάνι. Παράλληλα, το Ισραήλ θα αποσυρθεί εντός ενός μήνα από εδάφη που έχει καταλάβει από την έναρξη του τρέχοντος πολέμου, ανέφεραν οι πηγές.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν τον μηχανισμό παρακολούθησης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός και επικείμενων απειλών. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις της UNIFIL θα επαληθεύσουν τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ νότια του ποταμού Λιτάνι, ενώ ένας συνασπισμός χωρών με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα επιβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ στην υπόλοιπη επικράτεια του Λιβάνου.

Η πρόταση προβλέπει ότι ο Λίβανος θα δηλώνει ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη συμφωνία μη επίθεσης με το Ισραήλ.

Μια τέτοια συμφωνία θα υπογραφόταν εντός δύο μηνών και θα τερματίσει την επίσημη εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών, η οποία διαρκεί από την ίδρυση του Ισραήλ το 1948, ανέφεραν οι πηγές. Η συμφωνία θα δεσμεύει το Ισραήλ και τον Λίβανο να επιλύουν τις διαφορές τους ειρηνικά και να θεσπίζουν ρυθμίσεις ασφαλείας.