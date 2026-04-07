Axios: Μπορεί να αναβάλλει το τελεσίγραφο ο Τραμπ για να δώσει ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις

Στο γεγονός πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αναβάλλει το τελεσίγραφο προς το Ιράν αν δει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις στέκεται το Axios.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να καταστρέψει κάθε γέφυρα και σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Ιράν μέχρι τα μεσάνυχτα, μεταξύ άλλων επιλογών που θα είχαν καταστροφικές συνέπειες για τους απλούς Ιρανούς και θα πυροδοτούσαν επικίνδυνα αντίποινα σε όλη την περιοχή.

Μεσολαβητές από το Πακιστάν, την Αίγυπτο και την Τουρκία εργάζονται για να αποτρέψουν αυτό το αποτέλεσμα μεσολαβώντας για μια συμφωνία — ή τουλάχιστον επιστρέφοντας τον χρόνο.

«Εάν ο πρόεδρος δει ότι επιτυγχάνεται μια συμφωνία, πιθανότατα θα περιμένει. Αλλά μόνο αυτός και μόνο αυτός παίρνει αυτή την απόφαση», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στο Axios. Ένας αξιωματούχος της άμυνας δήλωσε ότι ήταν «σκεπτικοί» για το αν θα υπάρξει παράταση αυτή τη φορά.

Αυτή η αφήγηση βασίζεται σε συνεντεύξεις με έξι αξιωματούχους και πηγές με άμεση γνώση της συνεχιζόμενης διπλωματίας ή του τρόπου σκέψης του Τραμπ.

Ο Τραμπ μπορεί να είναι το πιο επιθετικό άτομο στα κορυφαία κλιμάκια της κυβέρνησής του στο θέμα του Ιράν, σύμφωνα με αμερικανική πηγή που μίλησε μαζί του αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες.

«Ο πρόεδρος είναι ο πιο αιμοδιψής, σαν λυσσασμένο σκυλί», δήλωσε ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος, υποβαθμίζοντας τις φήμες ότι ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ ή ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τον παροτρύνουν. «Αυτοί οι τύποι ακούγονται σαν περιστέρια σε σύγκριση με τον πρόεδρο». Ο Τραμπ έχει αρχίσει να ρωτάει συμβούλους και έμπιστους σχετικά με το σχέδιο επίθεσης σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες, ρωτώντας τους: «Τι γνώμη έχετε για την Ημέρα Υποδομών;».

Εν τω μεταξύ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ, και πολιτικοί σύμμαχοι όπως ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (RS.C.) προτρέπουν τον Τραμπ να μην συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός , εκτός εάν το Ιράν κάνει παραχωρήσεις που προς το παρόν φαίνονται απίθανες, όπως το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ ή η παραίτηση από όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο.