Axios: Έξαλλος με τον Νετανιάχου ο Τραμπ – «Δεν θα επιτρέψουμε να καταστρέψει τη φήμη του» λέει ο Λευκός Οίκος

Έξαλλος με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να είναι σύμφωνα με το Axios ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Λευκός Οίκος απέστειλε αυστηρό ιδιωτικό μήνυμα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι η δολοφονία ενός κορυφαίου στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς το Σαββατοκύριακο συνιστούσε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Προέδρου Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το μήνυμα του Λευκού Οίκου προς τον Νετανιάχου ήταν: “Αν θέλετε να καταστρέψετε τη φήμη σας και να δείξετε ότι δεν τηρείτε τις συμφωνίες, μπορείτε να το κάνετε, αλλά δεν θα σας επιτρέψουμε να καταστρέψετε τη φήμη του Προέδρου Τραμπ αφότου μεσολάβησε για τη συμφωνία στη Γάζα”, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος ήταν δυσαρεστημένος, αλλά ισχυρίστηκε ότι το μήνυμα ήταν πιο ήπιο, ενώ απαντώντας στο ότι «ορισμένες αραβικές χώρες» το θεωρούν παραβίαση της εκεχειρίας, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Λευκός Οίκος ήταν κατηγορηματικός ότι το Ισραήλ είχε παραβιάσει την εκεχειρία.

Η ισραηλινή κυβέρνηση είπε στην κυβέρνηση Τραμπ ότι η Χαμάς ήταν αυτή που παραβίασε τη συμφωνία επιτιθέμενη σε στρατιώτες και επανέλαβε το λαθρεμπόριο όπλων, σύμφωνα με τον Ισραηλινό αξιωματούχο.

«Η δολοφονία του Ραέντ Σαάντ, ενός αρχιτρομοκράτη που εργαζόταν μέρα με τη μέρα για να παραβιάσει τη συμφωνία και να αναζωπυρώσει τις μάχες, πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε αυτές τις παραβιάσεις και είχε ως στόχο να διασφαλίσει τη συνέχιση της εκεχειρίας», δήλωσε ο Ισραηλινός αξιωματούχος.