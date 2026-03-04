Associated Press: Κουρδικές ομάδες ετοιμάζουν διασυνοριακή επιχείρηση στο Ιράν με την υποστήριξη των ΗΠΑ

Ιρανικές κουρδικές αντιφρονούσες ομάδες που εδρεύουν στο βόρειο Ιράκ προετοιμάζονται για μια πιθανή διασυνοριακή στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν ζητήσει από τους Ιρακινούς Κούρδους να τις υποστηρίξουν, δήλωσαν Κούρδοι αξιωματούχοι στο Associated Press.

Οι κουρδικές ομάδες θεωρούνται ευρέως ως το πιο καλά οργανωμένο τμήμα της κατακερματισμένης ιρανικής αντιπολίτευσης και πιστεύεται ότι διαθέτουν χιλιάδες εκπαιδευμένους μαχητές. Η είσοδός τους στον πόλεμο θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική πρόκληση για τις εμπόλεμες αρχές της Τεχεράνης και θα μπορούσε επίσης να εμπλέξει περαιτέρω το Ιράκ στη σύγκρουση.

Ο Χαλίλ Ναντίρι, αξιωματούχος του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK), με έδρα την ημιαυτόνομη κουρδική περιοχή του βόρειου Ιράκ, είπε ότι ορισμένες από τις δυνάμεις τους έχουν μετακινηθεί σε περιοχές κοντά στα ιρανικά σύνορα στην επαρχία Σουλεϊμανίγια και βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Αναφέρει παράλληλα, ότι οι ηγέτες των κουρδικών αντιπολιτευόμενων ομάδων έχουν επικοινωνήσει με Αμερικανούς αξιωματούχους σχετικά με μια πιθανή επιχείρηση, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Εν τω μεταξύ, ένα ανεπιβεβαίωτο ρεπορτάζ ενός δημοσιογράφου του Fox News ισχυρίζεται ότι χιλιάδες Κούρδοι μαχητές έχουν ήδη ξεκινήσει χερσαία επίθεση στο Ιράν.

Διαψεύδει η Ουάσινγκτον τα δημοσιεύματα

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγσεθ δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός δεν εξοπλίζει μια εξέγερση εντός του Ιράν, αν και άφησε να εννοηθεί ότι και άλλα τμήματα της αμερικανικής κυβέρνησης θα μπορούσαν ενδεχομένως να εμπλακούν.

Στον Λευκό Οίκο, η γραμματέας Τύπου Καρολάιν Λίβιτ διέψευσε τις αναφορές ότι η κυβέρνηση Τραμπ συμφώνησε να εξοπλίσει τις κουρδικές δυνάμεις. «Μπορώ να σχολιάσω το γεγονός ότι ο πρόεδρος έχει πραγματοποιήσει πολλές τηλεφωνικές κλήσεις με εταίρους, συμμάχους και ηγέτες στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Λίβιτ. «Μίλησε με Κούρδους ηγέτες σχετικά με τη βάση μας που έχουμε στο βόρειο Ιράκ. Αλλά όσον αφορά οποιαδήποτε αναφορά που υποδηλώνει ότι ο πρόεδρος έχει συμφωνήσει σε οποιοδήποτε τέτοιο σχέδιο είναι εντελώς ψευδής και δεν πρέπει να γράφεται» είπε.